جذور نظام الحكم وطريقة الانتخابات الإسرائيلية

إسرائيل على وشك خوض انتخابات جديدة في تشرين ثاني/نوفمبر القادم

الكثيرون يتساؤلون، كيف أنشأ الآباء المؤسسون لإسرائيل، نظامًا يشجع على الانقسام، ولكنه لا يزال يُجبر الجميع، على العمل معًا؟

في البداية، علينا ان ندرك أن الجدل والتعددية، يعتبران جزءًا لا يتجزأ، من التقليد اليهودي. فالمؤتمر الصهيوني الأول في بازل، عام ألف وثمان مئة وسبعة وتسعين، ضم تيارات مُختلفة في الحركة الصهيونية، وتميز بنقاش حاد.

ومن أبرز الأمور المهمة التي أسفر عنها: عدم سيطرة أي تيار، على المؤسسات.

الثقافة السياسية الناشئة، نُقلت من الشتات، إلى إسرائيل.

أول انتخابات أجريت في إسرائيل قبل استقلالها، كانت عام ألف وتسع مئة وعشرين، لمجلس النواب، الهادف الى تمثيل اليهود، أمام سلطات الانتداب البريطاني. وهناك أيضا، جرى كل شيء، من خلال جمع الكل المُختلف، تحت قبة للنقاش.

أما التحالفات المنسوجة داخله، فانبثق عنها لجنة قومية، كانت الذراع التنفيذي، وبمثابة حكومة. وعندما اقترحت الأمم المتحدة تقسيم البلاد، عام ألف وتسع مئة وسبعة وأربعين، إلى دولتين: يهودية وعربية، فإنها أوصت لكليهما، بنظام حكم نيابي.

فشاءت الصدف، أن يكون ذلك طبقا للتقليد القديم، المعمول به منذ مؤتمر بازل، ومجلس نواب 1920.

أما طريقة الانتخابات، فعامة ونسبية:

عامة لأن جميع الأصوات تُفرز معًا، والبلاد كلها دائرة انتخابية واحدة.

ونسبية، لأن نسبة المقاعد التي تحصل عليها كل لائحة أو قائمة انتخابية من مقاعد البرلمان، هو كما نسبة أصواتها من اجمالي الأصوات.

مرارا، حاول بن غوريون، مؤسس إسرائيل ورئيس أول حكومة لها، تبني نموذج الدوائر، كما في بريطانيا مثلا، لأن ذلك سيمنحه الفوز بمعظم مقاعد الكنيست، ويُسهّل عليه مهمة تشكيل حكومة، دون شراكات ائتلافية. لكن الكتل البرلمانية الأخرى، لم تتعاون معه في ذلك، للحفاظ على قوتها.

وبالتالي، فقد كان لزاما على بن غوريون، التماشي مع النظام القائم إلى اليوم:

نظام، يشجع الإسرائيليين على الخلاف، إطلاق الصيحات الشجار، بل ومحاولة العراك أحيانا!

حتى تنفد جميع الخيارات، سوى الجلوس مع الخصم، التنازل قليلا، والتوصل إلى تسويات، وحلول وسط.

لكن المنظومة، التي تشجع على حلول الوسط، لم تخل من استقطابات وانقسامات شديدة، اعتبر قادة الأجهزة الأمنية حدتها مؤخرا، أكبر تهديد، على امن إسرائيل.

وخلافا للماضي، حينما كانت الحكومات تعتمد في البرلمان على ائتلاف من عدد قليل من الكتل النيابية، فإن اليوم... الائتلاف يتكون من كم هائل من الكتل البرلمانية، أمر يرى به البعض، أنه سببا، في عدم الاستقرار الذي تعاني منه الحلبة السياسية الإسرائيلية، حاليا!