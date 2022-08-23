إسرائيل: حزب ميرتس يجري انتخابات تمهيدية لإعلان رئيس جديد هذا المساء

تنحصر المنافسة على موقع الرئاسة بين رئيسة الحزب السابقة زهافا جلئون والنائب يائير جولان

تمت دعوة أكثر من 18 ألف عضو في حزب ميرتس الصهيوني اليساري إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء من اجل الخروج بقائمة مرشحين وتعيين رئيس لها لخوض الانتخابات العامة المقبلة التي ستجرى في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المقرر أن يتم فتح مراكز الاقتراع وعددها 39 في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الساعة 2:00 بعد الظهر ولغاية العاشرة ليلاً. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأولى بعد حوالي ساعة.

سيتمكن أعضاء الحزب بإطار الانتخابات التمهيدية من اختيار الرئيس وأربعة مرشحين آخرين.

وتنحصر المنافسة على موقع الرئاسة بين رئيسة الحزب السابقة زهافا جلئون والنائب يائير غولان، الذي شغل سابقًا منصب قائد في الجيش الإسرائيلي.

وقالت زهافا جلئون، التي قادت حزبها خلال السنوات 2013 إلى 2019 ، في مقابلة مع القناة 12: "نحن حزب يرى جميع الحقوق متشابكة. نحن لا نتحدث عن فصل الفلسطينيين بل نتحدث عن مفاوضات وتفاهمات نحن نتحدث عن دعم كافة حقوق الإنسان للعالم كله".

أعلن رئيس حزب ميرتس ووزير الصحة نيتسان هوروفتش الشهر المنصرم، عن عدم نيته ترشيح نفسه لرئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة للكنيست المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر،