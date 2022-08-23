إسرائيل: حزب الصهيونية الدينية يجري اليوم انتخابات تمهيدية تهدف إلى جذب الناخبين الليبراليين

يتوقع الخبراء أن تتركز المعركة بالأساس حول جذب ناخبين أكثر اعتدالًا وحتى ليبراليين تراجعوا عن دعم حزب يمينا

يجري حزب الصهيونية الدينية (هتصيونوت هداتيت) اليوم الثلاثاء انتخابات تمهيدية تقتصر على اختيار القائمة فقط دون الرئيس الحالي بتسلئيل سموتريتش. ويتوقف على نتائج التصويت، حسم الموقف من الاندماج في قائمة واحدة مع حزب عوتسما يهوديت برئاسة ايتمار بن غفير وسط تنبؤات تحذر هتصيونوت هداتيت من خطورة الإقدام على الانتخابات للكنيست، بشكل مستقل.

ومن المرتقب أن يشارك في الانتخابات أكثر من 24 ألف عضو حزبي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لتحديد تشكيلة المرشحين في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلة.

يتوقع الخبراء أن تتركز المعركة بالأساس حول جذب ناخبين أكثر اعتدالًا وحتى ليبراليين أخذوا بالتراجع عن دعم حزب يمينا اليميني، الذي انهار بعد إعلان رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إنهاء حياته السياسية، على ما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة.

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد قد أعلنت بعد استلامها رئاسة حزب يمينا، عن اندماج حزبها مع وزير الاتصالات يوعاز هندل المنشق لتشكيل حزب جديد باسم هرواح هتصيونيت (الروح الصهيونية).

وتأتي محاولة سموتريتش لتوسيع قائمة مرشحيه واجتذاب ناخبي يمينا على ضوء إعلان بن غفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، الأسبوع الماضي أنه سيرشح نفسه بشكل منفصل عن حزب الصهيونية الدينية بسبب خلافات مع سموتريتش. مع العلم أن الحزبين يشتركان في أيديولوجية متشابهة وتنافسوا معًا في الانتخابات الأخيرة.

وبعد استطلاعات متعاقبة كشفت عن نمو شعبية بن غفير وتنبأت له بالحصول على 8 مقاعد في الانتخابات المقبلة، اندلعت خلافات بين بن غفير وسموتريتش حول تشكيلة قائمة المرشحين للانتخابات. على الرغم من ذلك، لم يكف رئيس الصهيونية الدينية عن محاولات إقناع بن غفير بإعادة تحالفهم قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).