الانتخابات الاسرائيلية: زهافا غالئون تفوز برئاسة حزب ميرتس

جاء هذا بعد فوزها على منافسها نائب وزير الاقتصاد يائير جولان

أسفرت نتائج الانتخابات التمهيدية في إسرائيل عن فوز زهافا غالئون برئاسة حزب ميرتس اليساري بعد حصولها على دعم 60 بالمئة من دعم منتسبي الحزب، فيما حصل منافسها نائب وزير الاقتصاد يائير جولان على 40 بالمئة من الأصوات.

وبحسب النتائج تم اختيار جولان بالمكان الخامس في قائمة الحزب، فيما يحتل جولان حاليا المكان الرابع في قائمة الحزب.

وبحسب النتائج فإن النائب موسي راز حصل على المكان الثاني في قائمة حزب ميرتس، فيما حصلت على المكان الثالث النائبة ميخال روزين، والمكان الخامس حصل عليه النائب علي صلالحة، فيما احتلت النائبة جابي لاسكي المكان السادس، بينما حصل رئيس الحزب السابق ووزير الصحة على مكان غير مضمون وهو المكان السابع.

وأجريت الانتخابات بصورة رقمية، حيث افتتحت الصناديق الساعة الـ14:00 واغلقت في تمام الساعة الـ22:00، بمشاركة 15,329 شكلوا نحو 81% من منتسبي الحزب.