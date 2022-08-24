انتخابات الكنيست 2022: الاعتبارات الفئوية والعرقية ترسم الخارطة السياسية في إسرائيل

إسرائيل منَ الناحيةِ الاجتماعية، تعتبرُ دولةَ مكوّناتٍ طائفية، لدرجةٍ أضحى البعضُ يصفُها بالفسيفساء!

قال المحاضر والباحث في التصويت على أساس الهوية الدكتور هاني زبيدة في حديث له مع الصحافي في i24NEWS عمر ربيع " المحاولةُ الأولى كانتْ منذُ انشاءِ إسرائيل، عامَ 1948. حينها أنشأَ وجهاءُ منَ الطائفةِ اليمنية 'اتحادَ اليهودِ اليمنيينَ في إسرائيل'. لكنَ الأحزابَ الكبيرةَ وأدتْ تَجرُبَتَهم، عبرَ منحِ يهودٍ شرقيين، مواقعَ متقدمةٍ في لوائحِ وقوائمِ الترشيح، التابعةِ للأحزابِ الكبيرة".

في العقودِ الأخيرة، تجزأتْ الطوائفُ إلى مجموعاتٍ فرعية، كلٌ منها يطمحُ إلى تمثيلِ طائفتهِ أو أكثر، في الكنيست.

وقال زبيدة، الذي يعملُ أيضًا كمذيعٍ في قناةِ الكنيستِ التلفزيونية، يُشيرُ إلى اختلافِ تجربةِ اليهودِ اليمينيين، عنِ الكُتلِ البرلمانيةِ الطائفيةِ حاليًا.

كتلٌ لا تجازفُ بالإعلانِ صراحةً عن ذلك، طمعًا بتوسيعِ دائرةِ قوتها، لجذبِ ناخبينَ من طوائفَ أخرى، على أساسٍ آخر: إما طبقيٍ أو سياسي.

واضاف د.هاني زبيدة:" بحسبِ الخطابِ الشعبوي، فإننا نقصدُ أن اليهودَ الشرقيينَ والفقراءَ يصوتونَ لليمين- المتشددِ سياسيًا، واليهودُ الأشكنازُ الأثرياءُ يصوتونَ لليسار- المُنفتحِ سياسيًا. ولكن بحسبِ بحثٍ أكاديميٍ قمتُ بإعداده، هذا ليسَ دقيقًا جدا".

خبراءُ يعزونَ فشلَ الأحزابِ الكبيرةِ اليوم، باحتواءِ الكُتلِ الطائفية، كما فعلوا معَ تجربةِ اليهودِ اليمينيينَ بالأمس، إلى احتجاجاتٍ اجتاحتْ إسرائيلَ في السبعينيات.

يومُ الأرضِ والفهودُ السود، انتفضَ فيها العربُ واليهودُ الشرقيونُ تباعًا، ضدَ ما اعتبروهُ التمييزَ والحرمانَ المُمارسَ بحقِهِم، من قبلِ النخبةِ منَ اليهودِ الغربيين - الأشكناز.

وتابع د.هاني:" هناكَ تصويتٌ على أساسٍ طائفيٍ في إسرائيل. إذا سألتني هل هذا موجودٌ في إسرائيل؟ إنهُ موجود! وهناكَ بعضُ الكُتلِ البرلمانيةِ تتبنى خطًا طائفيا. هذا الأمرُ واضح. لكنهُ ليسَ كلَ الصورة".

سبعٌ من ثلاثَ عشرةَ كتلةً، تُشكّلُ الكنيست، تُعلنُ أنها فئويةٌ وتمثلُ مصالحَ ناخبيها، علاوةً عن ثلاثٍ أخرى: العملُ وميرتس ويش عتيد، تمثلُ ما يُعرفُ بالسبطِ العلماني.

أمرٌ يؤدي الى استحواذِ الخطابِ الطائفيِ والفئوي، على الحساباتِ السياسيةِ في إسرائيل.