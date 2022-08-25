ماذا نعرف عن الأحزاب الإسرائيلية الرئيسية المتنافسة؟ حزب الليكود نموذجا

كانت حيروت حزبًا معارًضا وصغيرًا ومنبوذًا، حتى أدركَ بيغن أن الوصولَ إلى السلطةِ مستحيل، إلا بجذبِ قوىً سياسية

يعتبر حزبُ الليكود اليميني بزعامةِ بنيامين نتنياهو، من أكبر الأحزابِ الإسرائيليةِ منذُ نحوِ عقد، وقد يبقى كذلك في انتخابات الكنيست في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في ما يعتبر قائدُ الحركةِ التصحيحيةِ للحركة الصهيونية زئيف جابوتنسكي الأبُ الروحيُ للحزب، (توفيَ دونَ وريث)وبعدَ قيامِ إسرائيل، أجمع الساسة الإسرائيلييون على أن حزب "حيروت" وزعيمهمناحم بيغين -امتدادُ منظمةِ الإيتسل السرية- هما وريثا جابوتنسكي.

وتتحدثُ أدبياتُ الحزب، عن اضطهادٍ وملاحقةٍ وعزلة، عانى منها أعضاؤه منَ اليسارِ الحاكمِ آنذاك، تمامًا كالظُلْمِ الذي لحقَ بجابوتنسكي قبلَهم، والمَنسوبِ لذاتِ الفئة. "مظلوميةٌ ما زال يرفعُها الحزب، بوجهِ ما يعتبرها النخبة اليسارية، المتغلغلةِ في مفاصلِ الدولة"، كما يدعي.

وكان "حيروت" حزبًا معارًضا وصغيرًا ومنبوذًا، حتى أدركَ ميناحين بيغن أن الوصولَ إلى السلطةِ مستحيل، إلا بجذبِ قوىً سياسية، حتى وان لم تكن يمينية.

وفي عامَ 1965، تأسسَ حزبُ "غاحَل" نتيجةً لاندماجِ الحزبِ الليبيرالي الوسطيِ المعتدل، معَ "حيروت" وبعد ثماني سنوات: تأسسَ حزب الليكود، في أعقابِ جذبِ حركاتٍ معتدلةٍ أخرى إلى غاحَل: كالوسطِ الحر، وهرشيما همملختيت، ما أدى لأن يكونَ الليكود، أكثرَ اعتدالًا من حيروت.

في ما واصلَ بيغن توسيعَ الصفوف، وجذبَ من استبعدتهمُ النخبةُ اليساريةُ الحاكمة، كاليهودِ الشرقيين، الذين أُرسلوا للعيشِ في المناطقِ النائية.

ليفوزَ الليكودُ ولأولِ مرة، في انتخاباتِ 1977، ويُنَصَّبَ بيغين رئيسًا للحكومة! وفي التسعينيات، كانَ إسحق شمير رئيسًا للحزب، وفي الصفِ الثاني ما يُعرفُ بـ "الأمراء":

1- تسيبي ليفني ابنةُ عضو الكنيست إيتان ليفني

2- إيهود أولمرت نجلُ مقاتلِ الاتسيل مردخاي أولمرت

3- روني ميلو الذي كانت تربطهُ علاقةٌ عائليةٌ ببيغن

4- بيني بيغن ابنُ مناحيم بيغن

جميعُهم طمحوا لخلافةِ شامير بقيادةِ الحزب، لكن وعلى عكسِ التوقعات، احتلَ نتنياهو -أو بيبي كما يُطلقُ عليه- قيادةَ الحزبِ بقوة.

تزامنًا، معَ تشددِ الحزبِ أكثرَ بالدينِ والسياسة، لانضمامِ المُستوطنينَ إليه. تشددٌ، زادَ بانسحابِ أرئيل شارون والأمراءِ المُعتدلينَ من الحزب، بعدما ضاقوا ذرعًا، بشعبية نتنياهو، وهيمنتِه على مؤسساته.