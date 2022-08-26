ميرتس والعمل يزدادان قوة. الليكود يضعف بمقعد، وبحسب الاستطلاع، لا يمكن لأي من الكتل ولأي تحالف تشكيل حكومة

بعد الإعلان عن خوض الانتخابات بشكل مستقل وانقسام حزب "الصهيونية الجديدة"، حصل إيتمار بن غفير رئيس قائمة "عوتسما يهوديت" على ثمانية مقاعد هذا وفقًا لاستطلاع اجرته صحيفة معاريف صباح اليوم (الجمعة)، أجراه معهد بانيلز للسياسة تحت إدارة مناحيم لازار.

وبهذا يضعف حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش ويقترب من عتبة نسبة الحسم، بأربع مقاعد فقط. ميرتس والعمل يزدادان قوة. الليكود يضعف بمقعد، وبحسب الاستطلاع، لا يمكن لأي من الكتل ولأي تحالف تشكيل حكومة.

وفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد Panels Politics بإدارة مناحيم لازار، لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم، لحصل حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 31 مقعدًا (مقابل 32 في الاستطلاع السابق). ولا يزال حزب يش عتيد بقيادة يائير لبيد ثاني أكبر حزب، لكنه خسر مقعدين لصالح حزب "معسكر الدولة"، وانخفض إلى 23. وتزداد قوة حزب معسكر الدولة بمقعد ليحصل على 13 مقعد.

في صورة التحالفات، يزداد تحالف لابيد، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقوية حزب العمل وميرتس، ويصل إلى 56، والحاسم هنا ستكون القائمة المشتركة التي حصلت علة 6 مقاعد.

اما تحالف نتنياهو يتراجع، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الليكود ليصل الى 58 مقعدًا الأمر الذي قد يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة في حال لم تتحد قائمتي سموتريتش وبن غفير او سموتريتش وحزب "الروح الصهوينية" بقيادة وزيرة الداخية أييليت شاكيد.