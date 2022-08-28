استطلاع إسرائيلي: نسبة التصويت لانتخابات الكنيست في المجتمع العربي تسجل أدنى مستوياتها

بموجب الاستطلاع الحالي فإن الكتلة برئاسة نتنياهو ستحصل على 61 مقعدا

قبل 65 يوما من الانتخابات الاسرائيلية، أظهر استطلاع لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان" انخفاض جديد متوقع بالتصويت لانتخابات الكنيست القادمة في المجتمع العربي، وهذا سيمنح الكتلة برئاسة نتنياهو 61 مقعدا.

وبحسب الاستطلاع الذي إجراه معهد "ستات نت" ليوسف مقالدة، بأن نسبة التصويت في المجتمع العربي ستبلغ 39% وهي أدنى نسبة تصويت على الإطلاق بين المواطنين العرب.

وللمقارنة النسبة الأدنى كانت في الانتخابات الأخيرة في 2021 حيث بلغت 44.6% ، وقبل عام من ذلك مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات بلغت ذروتها مع 64.8% حيث حصلت القائمة المشتركة على 15 مقعدا.

وفي الاستطلاع الحالي تحصل القائمة المشتركة مع حزب التجمع الديموقراطي على 5 مقاعد، أقل بمقعد مما هي عليه اليوم، ايضا في الاستطلاع السابق لـ"كان"حصلت المشتركة على خمسة مقاعد ، القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس حصلت على أربعة مقاعد، والملفت ان حزب الليكود يحصل على مقعد ونصف من أصوات العرب.

وفي حال خاض التجمع الانتخابات لوحدة بدون باقي مكونات المشتركة، فإن المشتركة ستحصل على أربعة مقاعد، وستكون على حافة نسبة الحسم، القائمة الموحدة قريبة من نسبة الحسم وتحصل على أربعة مقاعد، والتجمع الديموقراطي لن تتجاوز نسبة الحسم، وفي هذا السيناريو، الأحزاب العربية ستكون ثمانية مقاعد فقط مقابل عشرة مقاعد