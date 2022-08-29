رئيس المعارضة بعد اجتماعه مع لابيد: "مع الأسف فإني لا أرى موقفا إسرائيليا حازما ضد الاتفاق النووي الخطير"

أضاف نتنياهو "لقد قال رئيس الموساد عن حق إن هذه الاتفاقية أسوأ من سابقتها. غانتس ولابيد لم يقوما بأي شيء

قال رئيس المعارضة بينيامين نتنياهو مساء الخميس عقب لقائه مع رئيس الوزراء يائير لابيد: "أشعر الآن بقلق أكبر منه حين دخلت الاجتماع. مع الأسف، لست أرى موقفا إسرائيليا حازما ضد الاتفاق النووي الخطير".

وأضاف نتنياهو "لقد قال رئيس الموساد عن حق إن هذه الاتفاقية أسوأ من سابقتها. غانتس ولابيد لم يقوما بأي شيئ. بينما نحن تصرفنا بشكل مختلف والضغط الذي مارسناه أخرج الولايات المتحدة من الاتفاقية ". وأغلب الظن أن نتنياهو لمح إلى قيام لابيد بتوبيخ رئيس الموساد لخروجه عن التصريحات المرخص له بإطلاقها أثناء تواجده في الولايات المتحدة ودعاه إلى الالتزام بالخط الحكومي.

يذكر أن رئيس المعارضة الإسرائيلي اجتمع مساء اليوم الخميس، بحضور السكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء أفي جيل، مع رئيس الوزراء يائير لابيد للاستماع إلى إحاطة في قضايا الأمن القومي على رأسها الاتفاق النووي مع إيران الجراي وضع اللمسات الأخيرة عليه بانتظار توقيعه، علماً أنه ثاني لقاء من نوعه خلال شهر واحد.

في المقابل كان لابيد قد قال في وقت سابق، بحسب وسائل إعلام محلية "في ما يتعلق بالأمن القومي، فلا يوجد في إسرائيل معارضة أو ائتلاف. إسرائيل قوية وستعمل بشكل موحد لحماية مصالحها الأمنية بوجه من يحاولون إلحاق الأذى بنا".

وانتشرت أنباء في وقت سابق للزيارة عن وقوع خلاف بين نتنياهو ولابيد حول توثيق اللقاء من عدمه في حين أصر يائير على ما عارضه بشدة رئيس المعارضة وهو توثيق الحدث معللا ذلك بأهمية إظهار موقف موحد بالشأن الإيراني في الوقت الذي اعتبر نتنياهو الأمر سعياً من طرف لابيد، لكسب ربح سياسي.

وكان مكتب لابيد ونتنياهو قد اتفقا هذا الصباح على عدم توثيق اللقاء، لكن مكتب رئيس الوزراء عاد وأكد على ضرورة تصوير الاجتماع بواسطة المكتب الصحفي الحكومي.