ماذا تعني كلمتا اليمين واليسار في الحياة السياسية الإسرائيلية؟

ولعلَ من سخريةِ القدر، أن تكونَ الحكومةُ التي سيطرتْ على سيناءَ يسارية، والتي انسحبت منها لصالحِ مصرَ يمينية!

في خطابٍ ألقاهُ الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين، عامَ ألفينِ وخمسةَ عشر، وصفَ المجتمعَ الإسرائيليَ بالمنقسمِ إلى أسباط: يهود علمانيون، يهود مُتدينونَ قوميون، يهود حريديم، وعرب! أسباطٌ تصطفُ غالبًا، إما في اليمين، أو اليسار.

فماذا تعني هاتانِ الكلمتان في الحلبةِ السياسيةِ الإسرائيلية؟

التصنيفُ الثنائي، نشأَ بعدَ الثورةِ الفرنسية، حينما تساءلَ السياسيون، حولَ صلاحياتِ الملك، فسيطرتْ عليهم فئتان:

الأولى تؤمنُ بإبقاءِ صلاحياتِ الملك، وجلستْ على يمينِ المِنبر، والثانيةُ جلستْ على يساره، وأرادتْ تقليصَ صلاحياتِ الملك.

أما في إسرائيل، فالمعنى مُشابهٌ لمعنى الكلمتينِ في باقي دولِ العالم، معَ بعضِ الخصائصِ الفريدة، التي تتغيرُ من وقتٍ لآخر، بما يتوافقُ معَ المتغيرات. ومعها تتغيرُ أيضًا اصطفافاتُ الأسباط، وفقَ ما تقتضيهِ المصالح.

تزامنًا معَ قيامِ إسرائيل، تأثرت الحلبة السياسية بالحربِ الباردة، بين المعسكرين: الغربي الرأسمالي، والشرقي الاشتراكي.

اشترك اليمينيون، في حرصِهم على حريةِ التجارة، وإبعادِ المعاملاتِ الاقتصادية، عن تأثيرِ الدولة. واجتمعتْ بينَ اليساريينَ أفكارٌ، كحماية الفئاتِ الاجتماعية الضعيفة، وحقوقِ العمال، ما دفعَ الحريديم والعرب، الى حضنِهم.

سيطرةُ إسرائيلَ على سيناءَ وقطاعِ غزةَ والضفة الغربيةِ والجولان، دفعت الإسرائيليين إلى التساؤل: ماذا نفعل بالأراضي؟ ولم يكن الإسرائيليونَ على رأيٍ واحد: فاليمين، رفضَ الانسحابَ منها. في حين كانَ اليسارُ منفتحًا على تقديمِ التنازلات، وان كانتْ انسحابًا! ما عززَ علاقةَ العربِ باليسار.

ولعلَ من سخريةِ القدر، أن تكونَ الحكومةُ التي سيطرتْ على سيناءَ يسارية، والتي انسحبت منها لصالحِ مصرَ يمينية!

ومعَ التزامِ حكومةِ اليمينِ باتفاقيات أوسلو، عامَ ألفٍ وتسعُ مئةٍ وستةٍ وتسعين، طغتْ مسألةُ الدينِ والدولة، على النقاشِ السياسي: فاليمينُ محافظ، ويضعُ القوميةَ في مركزِ أيدولوجيتِه، مؤكدًا على ضرورةِ تعزيزِ القيمِ الوطنية، في هويةِ إسرائيلَ كدولةٍ يهودية، والرموزِ الدينية، في الحيزِ العام.

من جانبهم، يدافعُ أنصارُ اليسارِ العلمانيِ عن فصلِ الدينِ عن الدولة، وترسيخِ القيم النِسْوية، ودعمِ المثليين، وحقوقِ الأقليات. علاقةُ الدينِ بالدولة، نَقلت الحريديم إلى اليمين، وفرّقتِ العرب... ذلكَ أن فريقا منهم يَعتبر نَفسه يساريًا، وفرق أخرى فضلت التوجه نحو التدين.