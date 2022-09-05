العسكر في الحياة السياسية في إسرائيل

شعورَ التهديدِ الوجودي الذي رافقَ إسرائيلَ ​​في سنواتِها الأولى وانتصاراتِ جيشِها بالحروبِ منح الجنرالات هالة

غادي آيزنكوت، القائد السابق للجيشِ الإسرائيلي، ينضمُ إلى قائمةِ همحني همملختي، في الانتخاباتِ الوشيكة.

يُعتبرُ هذا استمراريةً لنمط قديم: فآيزنكوت ليسَ أولَ عسكري: أي جنرالاً برتبةِ لواءٍ على الأقل، ينخرطُ في المعتركِ السياسي، إذ سبقهُ إلى ذلكَ أربعةَ عشرَ قائدًا للجيش، بنسبةِ ستينَ بالمئةِ منهم.

لكنَ اثنينِ فقط: إسحاق رابين وإيهود باراك، ظفرا برئاسةِ الحكومة. وقال د.إيتان شمير رئيس معهد البحث "بيغن سادات" ومحاضر في جامعة بار إيلان:"وجودُ الجنرالاتِ في السياسة، ظاهرةٌ خاصةٌ بإسرائيل، من بينِ الدولِ الديمقراطية. جذورُ الظاهرةِ تعودُ إلى ما قبلَ إنشاءِ الدولة. لأنَ الجيشَ تأسسَ على البلماح. والبلماحُ بالأساسِ مؤسسةٌ حزبيةٌ تابعةٌ للهاغانا، التي تحولت إلى حزبِ مباي. فالعسكريونَ كانوا نشطاءَ حزبيين، أو على الأقلِ مرتبطينَ بالأحزابِ منذُ زمن".

شمير رأى أن شعورَ التهديدِ الوجودي، الذي رافقَ إسرائيلَ ​​في سنواتِها الأولى، إضافةً إلى انتصاراتِ جيشِها في الحروبِ آنذاك، منحَ الجنرالاتِ هالةً لدى الناخبين.

هالةٌ مهيبة دفعتْ اللوائحَ الانتخابيةِ الى التنافسِ على ضم أصحابها إلى صفوفها، أملًا بترجمةِ ذلك على شكل أصواتٍ في الصناديق، ما جعلَ العسكرَ سلعةً مطلوبة، في سوقِ السياسة.

وأضاف د.إيتان شمير:" تعاطفُ الناخبِ معَ العسكر، نابعٌ من أنهم غيرُ سياسيين، ويمثلونَ قيمًا وطنيةً عليا جامعًة للكل. خصوصًا وأنَ الجيشَ جيشُ الشعب. وجودُ رجل عسكر في القائمة، يمنحُ انطباعًا للناخب، بأنهُ قادمٌ من أجل العملِ للصالحِ العام، وليسَ لمصلحةٍ شخصية، كسائرِ السياسيين".

في آخرِ عقدين، خفتت الهالةُ المحيطةُ بالجنرالات، وانخفضتْ قيمتُهم السوقية، وتراجعَ بريقُهم.

فمن ثمانيةِ جنرالاتٍ في الكنيست، عامَ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وثمانيةٍ وثمانين، انخفضَ العددُ إلى ستةٍ في تسعةٍ وتسعين، ثمَ خمسةٍ في ألفيِن وثلاثة، وأربعةٍ في ألفينٍ وستة، انتهاءً بثلاثةٍ فقط، في ألفينِ وخمسةَ عشر.

السببُ الرئيسيُ للتراجع، عدمُ وجودِ جنرالاتٍ مكللينَ بالمجد، في ظلِ غيابِ انتصاراتٍ عسكريةٍ ساحقةٍ للجيش، كتلكَ التي حققها أولئك في العقودِ الثلاثةِ الأولى، من نشأةِ إسرائيل.

وتابع د.إيتان:" الناخبُ أصبحَ غيرَ متأثرٍ بوجودِ عسكريٍ في اللائحةِ الانتخابية. لأنَ الأمورَ التي تزعجُهُ لا تتمثل بالضرورة في التهديدِ الأمني، كما كان في البدايات، وإنما في الهمومِ الاقتصاديةِ المعيشية. والنتيجة: ولى الزمنُ الذي كانَ الجنرالُ فيهِ ينهضُ بقائمةٍ انتخابية بأكملها".

السوادُ الأعظمُ منَ العسكر، ينضمونَ إلى قوائمَ يساريةٍ أو وسطية، عدا عددٍ قليلٍ منَ الاستثناءات، ما يكتسي بُعدًا آخر، يُساعدُ على تحدي اليمين.