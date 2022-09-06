غانتس يستعرض قائمة حزبه ويعلن عن نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

وزير الأمن الإسرائيلي يدعو لإقامة حكومة وحدة برئاسته تنقذ إسرائيل من خطر حرب أهليه

استعرض وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم قائمة حزبه "معسكر الدولة" استعدادا لإنتخابات الكنيست الـ 25، وإلى جانبه وزير القضاء غدعون ساعر ، الثاني في القائمة، ورئيس هيئة الأركان السابق غيدي ايزنكوت والذي يشغل المكان الثالث في القائمة.

إما باقي العشرة الأوائل بالقائمة التي تضم نوابا من "تكفا حداشا" و"كاحول لفان"، في المكان الرابع وزيرة الاستيعاب بنينا تمنو شاتا، وفي المكان الخامس وزيرة التعليم يفعات شاشا-بيطون، وفي المكان السادس وزير الثقافة حيلي تروفر، وفي المكان السابع وزير البناء والإسكان زئيف الكين، اما في المكان الثامن عضو الكنيست ميخال بيطون ,وفي المكان التاسع عضو الكنيست ماتان كهانا الذي انشق عن حزب "يمينا"، وفي المكان العاشر هناك وزيرة العلوم اوريت فركش-هكوهين.

وقال غانتس في كلمته عشية انطلاق الحملة إنه "يطالب ثقتكم لتشكيل حكومة وحدة مستقرة ومدنية" وأضاف "من لا يريد مواصلة تقسيم إسرائيل إلى اولى وثانية وثالثة، سيجلب علينا الحرب الأهلية الإسرائيلية الأولى- لن يتمكن من الإصلاح ولن يتمكن من أن يكون جزءا منه".

وتابع في مستهل حديثه "الحل الوحيد للأزمة هو -التوحد، وحتى يتحقق ذلك، أنوي الترشح لرئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة القادمة كحكومة موحدة مستقرة ومدنية، لا تعتمد على الأطراف، أنوي وضع حد نهائي للأزمة السياسية واستعادة الثقة وتحقيق الأمل بأنه سيكون هنا أفضل- ومنع خطورة تطور حرب أهلية أولى في إسرائيل والتي بدأت تخرج فقاعاتها على الأرض"

وأضاف :"نحن نواجه الأزمة السياسية الأكبر التي عرفتها دولة إسرائيل، وأمام أحد أعمق الأزمات التي عرفها المجتمع الإسرائيلي. في فترة الأزمة الاجتماعية العميقة والأساسية، يجب أن نتذكر قيادة بن غوريون، بيغن ورابين، ومفهوم الدولة التي قامت عليها إدارتهم حتى نتمكن من الإصلاح. يتم التعبير عن الدولة بالنسبة لي بثلاث كلمات- إسرائيل قبل كل شيئ".

وختم غانتس :"الواقع السياسي معقد لكنه واضح، هناك ثلاثة إمكانيات- أو أن يركب بيبي حكومة متطرفة وكاهانية تخرب الديموقراطية الإسرائيلية التي نعرفها. أو نذهب الى انتخابات إضافية، تواصل شرذمة الشعب. أو أن أقوم أنا بتشكيل حكومة وحدة مستقرة ومدنية، وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية في كل الميادين القريبة والبعيدة".