لا أحد حتى الآن سيحصل على 61 مقعدًأ، فقد حصلت كتلة نتنياهو على 59 مقعدًا، وكتلة لبيد على 55

أظهر استطلاع صحيفة "معاريف" الذي نُشر صباح اليوم (الجمعة) أنه إذا أجريت انتخابات الكنيست الخامس والعشرين اليوم، فإن كتلة نتنياهو ستقوى وستضعف كتلة لابيد، لكن لا أحد حتى الآن سيحصل على 61 مقعدًأ. حصلت كتلة نتنياهو على 59 مقعدًا، وكتلة لبيد على 55. جاء هذا وفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه مناحيم لازار، مدير Panels Politics.

يستمر حزب العمل في الضعف، حيث حصل على 4 مقاعد فقط، بينما تزداد قوة ميرتس التي حصلت على 5 مقاعد. ولا تزال الصهيونية الدينية هي ثالث أكبر حزب وتحصل على 13 مقعدًأ، يليها معسكر الدولة الذي يضعف من حيث المقاعد ويحصل على 12مقعدًأ. خامس أكبر حزب هو حزب شاس بزعامة أرييه درعي، الذي حصل على 8 انتداب، يليه يهودا هتوراة على 7، وحصلت القائمة المشتركة على 6 مقاعد، وحزب إسرائيل بيتنا على 5 مقاعد، وظلت الفائمة الموحدة بقيادة منصور عباس مستقرة على 4 مقاعد.

كما تم سؤال المستجيبين للاستطلاع عمن يعتقدون أنه الأنسب لشغل منصب رئيس الوزراء. 43٪ يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لتولي هذا المنصب، وأجاب 33٪ لابيد، وأجاب 17٪ أن غانتس يجب أن يرأس الحكومة، و 7٪ أجابوا بأنهم لا يعرفون.