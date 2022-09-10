زهافا غلؤون لـi24NEWS :اليسار الإسرائيلي امام تحدٍ كبير، سنشارك في الإئتلاف لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة

زهافا غلؤون:سنقنع لابيد عند تشكيله للحكومة الجديدة ان يتوصل لاتفاق سياسي مع الفلسطينيين

قالت زعيمة حزب ميرتس زهافا غلؤون امس الجمعة في مقابلة لها لقناة i24News "إن اليسار الإسرائيلي امام تحدٍ كبير جدًا،من ناحية يريد التمسك بمواقفه وانهاء الإحتلال ووقف السيطرة على الفلسطينيين وفرض مساواة حقيقية بين مواطني الدولة، ومن ناحية اخرى يرغب الحزب ان يكون شريكًا في تحالف المركز- يسار لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة يمين".

واضافت رئيسة ميرتس: "سنعمل كل ما في وسعنا لمنع عودة بيبي نتنياهو لسدة الحكم لأن سياسته الاجتماعية لا تساعد إلا الاثرياء كما ونريد ان نقطع الطريق لحزب سموتريتش وبن غفير بأن يكون جزءًا من الحكومة واتخاذ القرار. وقالت غالؤون "نحن نريد ان نؤثر ونخدم جماهيرنا في هذه الحكومة، وسنقنع لابيد عند تشكيله للحكومة الجديدة ان يتوصل لاتفاق سياسي مع الفلسطينيين".

وقالت غلؤون "انه بالنسبة لمرشحي ميرتس العرب هناك 4 مرشحين من المجتمع العربي في اول 10 مقاعد ومن بينهم علي صلالحة الذي يمثل الطائفة الدرزية، ومثل هذا التمثيل لا يوجد بحزب آخر غير عربي واذا حصل ميرتس على 6 نواب سيدخل علي صلالحة الكنيست ونحن نريد تمثيل العرب ضمن القائمة لأننا نطرح دائمًا شراكة عربية يهودية تامة، وفعلنا ذلك دائمًا وخاصة في الانتخابات الأخيرة عند ترشيحنا للوزير عيساوي فريج بأن يتقلد منصب وزير في الحكومة الحالية".

واختتمت غلؤون" انه في الحكومة الحالية لا تملك ميرتس القوة لرفع المطالب السياسية التي تؤمن بها بسبب وجود بينيت واييلت شاكيد في التحالف وهم ممثلون للتيار اليميني، ونحن سنعمل على طرح كافة الآراء السياسية التي تمثلنا وسنحاول جاهدين ان نفرض كل طروحاتنا وافكارنا في المرحلة المقبلة وعلى رأسها السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".