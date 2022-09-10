التجمع والجبهة يوقعان اتفاقا ثنائيا لخوض الانتخابات: "يتعين على غانتس ولابيد الإجتهاد كثيرًا للحصول على توصية"

“التجمع” و”الجبهة” يوقعان اتفاقاً للتنافس ضمن “القائمة المشتركة”

قبل أقل من أسبوع من تقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات الإسرائيلية، وقّع حزب الجبهة بزعامة أيمن عودة وحزب التجمع برئاسة النائب سامي أبو شحادة، مذكرة تفاهم مساء أمس الجمعة للترشح ضمن "القائمة المشتركة" للانتخابات المقبلة، جاء هذا بحسب بيان نشره الحزبين وبحسب صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية.

يأتي ذلك بعد أن وصلت المفاوضات بين الأحزاب المكونة للقائمة المشتركة إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى خلافات في الرأي حول رغبة أيمن عودة في التوصية بمرشح ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب الاتفاق الذي تم توقيعه، فإن الطرفين لن يوصيا برئيس وزراء، وبالتالي لن يكونا جزءاً من المعسكرات السياسية الإسرائيلية.

ولم تكن الحركة العربية للتغيير بزعامة عضو الكنيست أحمد الطيبي الحزب الثالث في القائمة المشتركة طرفاً في الاتفاق وأعلن أنه سيعقد اجتماعًا عاجلًا اليوم لمناقشة الاتفاق لاتخاذ قرار بشأن الانضمام إليه، ومن المحتمل أن يوقع الطيبي على الاتفاق وأن يكون جزءًا من القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست القادمة.