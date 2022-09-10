استطلاع رأي: ميرتس تتخطى حزب العمل وشاكيد لا تتخطى نسبة الحسم

بعد عودة زهافا جلون لقيادة ميرتس - الحزب بقيادة ميرتس صعد إلى 6 مقاعد

قبل 5 أيام من إغلاق القوائم الكنيست وفي ظل محاولة رئيس الوزراء يائير لابيد لتوحيد اليسار، تفوقت ميرتس بقيادة زهافا جلؤون على حزب العمل بقيادة ميراف ميخائيلي وهذا وفقًا لإستطلاع جديد اجراه مانو جيفاع بالتعاون مع I-Panel الذي نشرناه مساء اليوم (السبت) في Meet the press ". في الوقت نفسه، فإن معظم ناخبي كتلة يسار الوسط مهتمون بخوض حزب العمل وميرتس الانتخابات بقائمة موحدة.

لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم، سيحصل حزب الليكود في المقاعد إلى 32 مقعدًا مقارنة بالاستطلاع السابق، وانخفض حزب "يش عتيد" أيضًا في مقعده إلى 23 مقعدًا، وسيكون معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس مستقرًا بـ 12 مقعدًا. اما الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير حصلت على 11 تفويضًا ، وحصلت شاس على تفويض من الليكود وتعززت إلى 9 انتداب ، ويهودية التوراة مستقرة مع 7 اعضاء.

ميرتس بقيادة زهافا غالؤون يتفوق على حزب العمل بـ 6 مقاعد، والقائمة المشتركة بخمسة مقاعد، وكذلك إسرائيل بيتنا والقائمة العربية الموحدة. اما الروح الصهيونية بقيادة أييليت شاكيد لا تتجاوز الحسم بنسبة 1.1٪.