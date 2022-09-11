الليكود يطالب غانتس ولابيد بشجب أقوال رئيس حزب يسرائيل بيتنو التي شبهت أساليب نتنياهو بغوبلس وستالين

غانتس: "أنا أقدر وزير المالية لكني أشجب أقواله غير المقبولة عن من نفذوا أقسى الفظائع بتاريخ البشرية".

أثار رئيس حزب يسرائيل بيتنو أفيغدور ليبرمان موجة من الاستياء في أعقاب تصريح ألقى به أمام مجموعة من الصحفيين، الأحد قبل دخوله جلسة الحكومة، حين شبه أساليب رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالأساليب التي اتبعها كل من وزير الدعاية النازي جوزيف غوبلس وزعيم الاتحاد السوفييتي جوزيف ستالين، حسب النشر في واينت.

ويأتي تصريح ليبرمان في أعقاب تصريح مدوٍ وخطير أطلقه يوسي كميسا مستشار ليبرمان السابق والذي ادعى أن الأخير عرض عليه سنة 2000 مبلغ مائة ألف دولار ليجهز على حياة كبير المحققين في قضية فساد عرفت باسم بار أون الخليل، وأوصى بمحاكمة ليبرمان الى جانب نتنياهو ودرعي في حينه.

واعتبر ليبرمان أن نتنياهو هو من دفع كاميسا إلى المس به عشية انتخابات للمس بفرص فوزه بطرق ملتوية.

وقال ليبرمان للصحفيين " إن أي شخص عاقل يتلقى عرضا بقتل ضابط شرطة يتوقع منه أن يهرع إلى الشرطة"، مشيرا إلى أنه سيتصل بالمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا ". حقيقة أنه تذكر بعد 20 عامًا بالأمر تكشف عن المستور. إنه كاذب وبخيل بصورة مرضية".

وادعى ليبرمان أن نتنياهو يدرك أن التصويت لصالح يسرائيل بيتنو يبعده عن الحكم، ولذلك فهو يقوم بكل ما يمكنه للإضرار بنا". وأضاف "هم يمارسون الضغط على المستشارة القانونية لتفتح تحقيقا بالرغم من أن الموضوع لا يتجاوز كونه هراء وسلاحا يستخدمونه ضد يسرائيل بيتنو".

ودعا الليكود وزير الأمن بيني غانتس ورئيس الورزاء يائير لابيد إلى شجب تلك الأقوال الصادمة بحسب تعبيره.

وبالفعل أدان وزير الأمن تصريحات ليبرمان الأخيرة وقال "أنا أقدر وزير المالية لكني أشجب أقواله غير المقبولة عن من نفذوا أقسى الفظائع بتاريخ البشرية".

وبدروه شجب رئيس الورزاء تلك الأقوال موضحًا أنه "حتى عندما نواجه آلة تبث السموم والتحريض بلا نهاية على نحو تنهش بالمجتمع الإسرائيلي، يجب الترفع عن ذكر الهولوكوست. كل بيان يقارن أو يشير إلى هذا الأمر فإنها لا تأتي إلا بالضرر على ذكرى الهولوكوست وتماسكنا الاجتماعي.