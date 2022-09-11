اليسار الإسرائيلي: من إحتكار الحكم إلى "مصارعة" نسبة الحسم الانتخابية

استطلاعاتُ الرأي، تتكهنُ أن يحصلَ حزبا العملِ ومتيرس، على 10 مقاعدَ بالتساوي، في الانتخاباتِ الوشيكة

يعتبر حزب العمل وحزب ميرتس في الحلبةِ السياسيةِ الإسرائيلية، حزبينِ شقيقين ليسَ لأنهُما ينتميانِ إلى ذاتِ المعسكرِ فحسب، بلْ لأن جذورهما التاريخية متداخلة، ونُظرَ إليها على نطاقٍ واسع، كنخبةٍ يساريةٍ حاكمة.

فالعملُ حزبٌ اشتراكيٌ ديمقراطي، تأسسَ بنسختهِ الحاليةِ الوسطيةِ عامَ 1968، بعدَ سلسلةِ تقلباتٍ بدأتْ في مباي عامَ 1930، أما حزب ميرتس، فوُلدَ عامَ 1992، نتيجًة لاتحادِ حزبي مبام وراتس الحقوقي: الذي أقيمَ من قبلِ مُنشقينَ عن حزبِ العمل، في حين بدآ "مبام" كمزيجٍ منَ الماركسيةِ اللينينيةِ والصهيونية، نواتهُ مواليةٌ للسوفييت، ومنشقةٌ عن مباي، ممن رفضوا ميلَ بن غوريون إلى القوميةِ الصهيونية، على حسابِ الاشتراكية.

حركاتٌ، هيمنت لعقودٍ على الحركةِ الصهيونية، ومؤسساتها قبلَ نشأةِ إسرائيل، وبعدَ قيامِ الدولةِ هيمنت ذاتُ الحركات، على السلطاتِ الإسرائيلية.

وفي رد على سؤال كيف انهار الحزب الذي أسس الدولة، بعد أن كان حتى خمس سنوات، حزب سلطة ونافست عليها، وكان أكبر حزب في معسكر اليسار الوسط، قال الأمين العام لحزب العمل الإسرائيلي، عيران حرموني: "أعتقدُ أن هذا كانَ بداعي عدةِ أسباب. أولًا أزمةُ قيادة. لأنَ الشخصَ الذي وقفَ على رأسِ القائمةِ الانتخابيةِ آنذاك آفي غاباي، لم يُنظرَ إليهِ من قبلِ الجمهور، كمرشحٍ لرئاسةِ الحكومة. تزامنًا معَ إقامةِ بيني غانتس تحالفًا عريضًا، استقطبَ ناخبينا".

أسبابٌ أخرى يسوقها الخبراء: اغتيالُ زعيمِ حزبِ العملِ رابين، تفككُ الكتلةِ الشرقية، سياساتُ مباي الخاطئةُ ضدَ العربِ واليهودِ الشرقيين، لكن حرموني، يشيرُ إلى سببٍ آخر.

وأضاف حرموني:" حزبُ العملِ في التسعينيات، وضعَ كلَ نقاطهِ في سلةِ عمليةِ السلامِ معَ الفلسطينيين. وعندما انهارتْ العمليةُ في انتفاضةِ عامِ 2000، فقدَ الناخبُ الإسرائيليُ الثقةَ في عمليةِ السلام، ومن ثَمَ فقدَ الثقةَ في حزبِ العمل، الذي انهارَ معَ انهيارِ عمليةِ السلام".

كما يعزو البعضُ تراجعَ العملِ وميرتس، إلى تغييرٍ ديموغرافيٍ طرأَ على سكانِ إسرائيل، نتيجةً للهجرات، منَ الدولِ العربيةِ وروسيا... طوائفُ عادةً ما يميلُ أبناؤها، إلى اليمين.

وتابع عيران حرموني:" هناكَ اليوَم قاعدةٌ ما، أن معظمَ الأحزابِ في إسرائيل ليستْ ديمقراطيةً، أي أن هناكَ سياسيًا يؤسسها، ويقرر كلَ شيء. حزبُ العملِ ليسَ كذلك. إنهُ حزبٌ ديمقراطيٌ لهُ مؤسساتٌ وهيئاتٌ حزبية، وأعضاؤهُ همُ الذينَ يختارونَ القائمةَ التي ستخوضُ انتخاباتِ الكنيست".

استطلاعاتُ الرأي، تتكهنُ أن يحصلَ حزبا العملِ ومتيرس، على 10 مقاعدَ بالتساوي، في الانتخاباتِ الوشيكة، ليكونَ هدُفُهما، نجاحَ أكبرِ حزبٍ من معسكرهما السياسي: يش عتيد، بعددٍ من أعضاءِ الكنيست، كافٍ لتشكيلِ ائتلافٍ حاكم، يكونانِ عامودَهُ الفقري.

في هذين الحزبين، لم يعد أحد يحلم بالعودة إلى التفرد بالسلطة، كما كان عليه الحال في إسرائيل، حينما هزمت جيرانها