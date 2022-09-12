رئيس لجنة الخارجية والأمن رام بن باراك يتهم: "نتنياهو أضر بأمن إسرائيل"

"ليس بالضرورة أن نقوم بأي شيئ يكفي أن نغذي ذلك(الانقسام) وسيقومون هم بالمطلوب عوضًا عنا"

اعتبر عضو الكنيست عن حزب يش عتيد ورئيس لجنة الخارجية والأمن أن رئيس الشاباك رونين بار كان محقًا في تقديره بأن الخطاب السائد الذي يمزق المجتمع الإسرائيلي يستحث المخربين والمنظمات الإرهابية، على المس بنا، وفق تعبيره.

وأضاف بن باراك الذي أدلى بحديث إذاعي لراديو 103 اف ام الإثنين، أن الإرهابيين حين يشاهدون من طرفهم "التفكك الداخلي وانهيار صمودنا الاجتماعي وتماسكنا، فإنهم يقولون "ليس بالضرورة أن نقوم بأي شيئ يكفي أن نغذي ذلك وسيقومون هم بالمطلوب عوضًا عنا".

وأفاد موقع واللا، بأن بن باراك لفت إلى أقوال مسؤولين كبار بأن "مشكلتنا ليست إيران ولا حزب الله ولا حماس، فنحن نعرف كيف نتعامل مع كل التهديدات من حولنا بطريقة جيدة نسبيًا، لكننا نقف عاجزين كل مرة من جديد أمام مهمة تثبيت نظامنا الداخلي".

وانتهى بن باراك إلى اتهام رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتمزيق المجتمع الإسرائيلي. "على مدار السنوات الماضية وقف رجل واحد على رأس السلطة في دولة إسرائيل وبيده صلاحيات واسعة، لكنه حين وجد نفسه متورطًا قرر بأن كل الطرق متاحة أمامه لإنقاذ نفسه. واضاف " أعتقد أن نتنياهو أضر بوحدتنا وبتماسكنا القومي".

يشار إلى أن رئيس الشاباك قال أمس الأحد "عدم الاستقرار السياسي، الانقسام الداخلي والخطاب الراديكالي يشكلون حقنة تشجيع لدول محور الشر، للمنظمات الإرهابية وللمنفذين المنفردين. أعداؤنا يشعرون بأن تماسكنا القومي يتضاءل وهذا الأمر يجب أن يقلقنا أكثر من أي شيئ آخر. على هذا الشاباك يمكنه التحذير وهو لا يعالج المشكلة. هذا بيدي كل واحد منا".