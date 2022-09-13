نتنياهو يدفع الأحزاب الدينية المتباينة إلى خوض الانتخابات بقائمة مشتركة وينثر الوعود في الهواء

تعكس تلك المساعي حرص نتنياهو على إنقاذ أصوات اليمين من الهدر بين القوائم الصغيرة المتنافسة والمتشاركة بقواسم

تعهد رئيس المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس (الإثنين) أمام حزبي "ديجل هتوراة" و"أغودات يسرائيل" المتدينين بأنه في حال انتخابه رئيسا للوزراء، فإنه سيعادل ميزانية المؤسسات الأرثوذكسية المتشددة التي لا تدرس المواضيع الأساسية مع تلك الملتزمة ببرنامج التعليم الحكومي.

وفي الوقت الذي مهد فيه هذا الالتزام الطريق للحزبين للعمل بشكل مشترك، بما يضمن حليفا لمعسكر نتنياهو يساعده على تشكيل حكومة غير أن المر منوط بموافقة المحكمة العليا على أمر ينافي قوانين الدولة التي خاضت صراعا مريرا لفرض تعليم المواد الأساسية على المدارس الدينية لينشأ جيل شاب قادر على الاندماج في السوق الإسرائيلية والعمل، ناهيك أن ذلك الوعد لن يتحقق إلا إذا تمكن نتنياهو حقًا من الحصول على 61 مقعداً.

يشار إلى أن تعهد نتنياهو بتحويل أموال لمؤسسات "بعلز" الرافضة لتعليم المواد الأساسية لن يعتبر وعدًا انتخابيا لكونه في المعارضة وليس بوسعه أن يجند موارد الحكومة بهذه المرحلة لكسب أرباح لقاء دعمه في الانتخابات للكنيست.

ويفيد موقع واينت أن نتنياهو مارس ضغوطًا لدفع الأطراف المتباينة على توقيع اتفاق فيما بينها، ويسجل إلى جانب انتصاراته الأخرى حمل هتصيونوت هداتيت برئاسة اليميني بتسلئيل سموتريتش إلى نزول الانتخابات بقائمة واحدة مع ايتمار بن غفير رئيس عوتسما يهوديت.

تعكس تلك المساعي حرص نتنياهو على إنقاذ أصوات اليمين من الهدر بين القوائم الصغيرة المتنافسة والتي تجمعها في نفس الوقت قواسم عريضة مشتركة.