أيليت شاكيد:"يسرني أننا نجحنا في إعادة بناء بيت للصهيونية الدينية واليمين المسؤول في إسرائيل"

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ورئيسة حزب "يمينا" أييليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا مع حزب "البيت اليهودي" لإجراء "ترشيح في قائمة مشتركة" في انتخابات الكنيست المقبلة، بعد تفكك القائمة التي شكلت باسم “الروح الصهيونية”. وستخوض هذه القائمة الانتخابات باسم “البيت اليهودي ب”.

وفي أعقاب توقيع الاتفاق مع “البيت اليهودي”، قالت شاكيد إنه “يسرني أننا نجحنا في إعادة بناء بيت للصهيونية الدينية واليمين المسؤول في إسرائيل. وسنعمل معا من أجل تشكيل حكومة واسعة يمينية ومستقرة”.

ويتعين على مركز حزب “البيت اليهودي” المصادقة على الاتفاق. وقال رئيس حزب “البيت اليهودي”، يوسي برودني، بعد التوقيع على الاتفاق، إنه “أهنيء وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، على دفعها نحو هذه الشراكة. والاتفاق الموقع هو انطلاق إلى طريق جديدة بالنسبة للجمهور الديني القومي واليمين في إسرائيل”.

ويأتي توقيع الاتفاق بين شاكيد و”البيت اليهودي” قبل يومين من الموعد النهائي لتقديم الأحزاب قوائم مرشحيها لانتخابات الكنيست، التي ستجري مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويتوقع أن تدعم هذه القائمة، في حال تجاوزها نسبة الحسم، رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة.

وأعلنت شاكيد ووزير الاتصالات، يوعاز هندل، أول من أمس، عن فضّ الشراكة بينهما في إطار قائمة “الروح الصهيونية”، إثر خلافات بينهما تتعلق برفض هندل انضمام القائمة إلى حكومة يشكلها نتنياهو، وانضمام “البيت اليهودي” إلى “الروح الصهيونية”. لكن هذه القائمة لم تنجح في تجاوز نسبة الحسم في جميع الاستطلاعات المنشورة في الأسابيع الماضية.

وكانت أيليت شاكيد، قد أعلنت صراحة أنها ستدعم نتنياهو على الأرجح بعد الانتخابات، حيث ألقت كلمة في مؤتمر نقابة مهندسي البلديات أمس الإثنين. وقالت "أنا أؤيد حكومة واسعة ، لكنني على الأرجح سأوصي نتنياهو. سأوصي بمن لديه أكبر عدد من المقاعد ، ومن لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة".