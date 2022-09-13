الانتخابات الإسرائيلية: وزير الاتصالات يوعاز هندل يعلن عدم خوضه الانتخابات القادمة

جاء هذا في اعقاب انفصال هندل عن وزيرة الداخلية آييلت شاكيد الاحد الماضي

اعلن وزير الاتصالات يوعاز هندل مساء اليوم عدم خوضه الانتخابات القادمة للكنيست الـ 25. وكتب في بيان انسحابه "لقد قمت بكل ما اعتقدت أنه لمصلحة الدولة".

وخاض هندل السباق الانتخابي في إطار قائمة "الروح الصهيونية" سوية مع وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، الا أنهما اعلنا الأحد الماضي عن فض الشراكة بينهماـ، اربعة أيام قبل إغلاق القوائم الانتخابية للكنيست.

وجاء الانفصال بين الاثنين على خلفية رفض هندل الانضمام الى حكومة ضيقة تحت رئاسة بنيامين نتنياهو- وهي خطوة تبنتها شاكيد. ووقعت وزيرة الداخلية صباح اليوم على اتفاق لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع "البيت اليهودي".

وتابع هندل :"أشعر انني فزت والتزم بمواصلة العمل للتأثير على الدولة أيضا من الخارج، أنا فخور بالقرارات المهنية التي اتخذتها، حيث كان نصب عيني دائما مصلحة دولة إسرائيل ومواطنيها. أنا أدفع ثمن سياسي كبير بسبب قناعاتي، وأحيانا من كثرة السخرية في الخطاب العام أيضا هناك ثمن شخصي لكنني أذهب الى مسافات كبيرة".

وبعد حل الكنيست الـ24 بقي هندل وشريكه تسفي هاوزر بدون إطار سياسي بعد أن لم يتم ضمهم الى قوائم "تكفا حداشا" و"كاحول لفان". وقال غدعون ساعر رئيس "تكفا حداشا" أنه كانت امكانية للاثنين خلال العام الأخير بالاندماج في قائمة "تكفا حداشا" لكنهما فضلا الحفاظ على إطار مستقل، لذلك كان التزامه خلال الوحدة أولا لأعضاء حزبه.