إسرائيل: لابيد خلال استعراض قائمة حزبه الانتخابية:"نجحنا بوقف الاتفاق النووي"

كما هاجم رئيس الحكومة الاسرائيلية اتفاق نتنياهو مع أحزاب الحريديم

أكد رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد الليلة خلال المؤتمر الذي استعرض خلاله قائمة حزبه الانتخابية أن "إسرائيل نجحت بوقف الاتفاق النووي:"، مهاجما بنفس الوقت للاتفاق الذي أبرمه نتنياهو مع أحزاب الحريديم.

وقال لابيد في كلمته "أقول لكم هذا بحذر، نجحنا على الأقل في النطاق الحالي، بوقف الاتفاق النووي مع ايران" وانتقد لابيد لأول مرة التزام نتنياهو للأحزاب المتدينة بشأن تمويل المؤسسات التي لا تدرس المواضيع الأساسية :"محاولة نتنياهو بيع مستقبل أطفالنا من أجل صفقة سياسية هي ضياع الادراك وعدم مسؤولية، هو لن يأخذنا الى الوراء، نحن سنوقفه"

وعقب حزب الليكود على تصريحات يائير لابيد وقال :"على عكس مزاعم يائير لابيد الكاذبة - لا يوجد اي مساس بتدريس المواضيع الأساسية ، من يدرس المواضيع الأساسية سيواصل ذلك، الوضع القائم تم المحافظة عليه، والحرديم لم يتلقوا أي شيء لم يتلقوه من لابيد".

وجاءت التصريحات خلال استعراض رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس حزب "يش عتيد" قائمة حزبه لانتخابات الكنيست الـ25، خلال مؤتمر حزبي في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل. ويتواجد في المراكز العشرة الاولى بعد لابيد :وزيرة الاقتصاد اورنا باربيباي، مائير كوهين، وزيرة الطاقة كارين الهرار، النائبة ميراف كوهين، وزير السياحة يوئيل رزبوزوف، النائب اليعزر شتيرن، ورئيس الكنيست ميكي ليفي، وما يميز قائمة "يش عتيد" عموما أنها تشمل 47% تمثيل نسائي، ثلاثة منهن في القائمة العشرة الأولى.