إسرائيل/استطلاع انتخابي: حزب رئيس الحكومة يرتفع الى 24 مقعدا والليكود يتراجع

في حين اظهر الاستطلاع ان العمل وميرتس يحصلون على مقاعد اقل ان خاضوا الانتخابات بقائمة واحدة

قبل يومين من تسليم القوائم الحزبية، أظهر استطلاع انتخابي لهيئة البث الرسمية "كان" أن حزب رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد "يش عتيد" وصل الى عدد قياسي من المقاعد وحصل في الاستطلاع على 24 مقعدا، في حين حصل حزب الليكود على 32 مقعدا.

في حين أن الحزب الثالثة هو "معسكر الدولة" برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الذي حصل على 12 مقعدا، في حصلت الكتلة برئاسة بنيامين نتنياهو على 60 مقعدا بينما الائتلاف الحكومي على 55 مقعدا.

حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريش يحصل على 12 مقعداـ،ـ في حين يحصل حزب شاس على 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد. بينما يحصل كل من "العمل"، و"يسرائيل بيتنو" و"ميرتس" والقائمة المشتركة على 5 مقاعد لكل واحدة منها، في حين تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد، في حين حزب "يهدوت هتوراة" برئاسة آييلت شاكيد لا يتجاوز نسبة الحسم.

وحين سئل المستطلعين عن رأيهم بإمكانية خوض "العمل" و"ميرتس" الانتخابات في إطار قائمة واحدة، تعززت قوة الليكود بمقعد وحصل على 33 ، و"يش عتيد" تعززت مع 25 مقعدا، في حين حصلت القائمة التي جمعتهما على 9 مقاعد، اي مقعد اقل من خوض الانتخابات بصورة منفصلة، وتراجعت الصهيونية الدينية بمقعد وحصل على 11، اما باقي الأحزاب بقيت كما هي بدون تغيير.

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