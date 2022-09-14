الأحزاب العربية التي تشكل القائمة المشتركة ستخوض الانتخابات القادمة مجددا بقائمة واحدة

يأتي هذا قبل يومين من إغلاق القوائم الحزبية وبحسب الاتفاق حصلت الجبهة على غالبية المواقع

أعلنت الأحزاب العربية الثلاثة التي تشكل القائمة المشتركة رسميا اليوم عن خوضهم انتخابات الكنيست القادمة في إطار القائمة المشتركة.

وبموجب الاتفاق الذي أعلنته "الجبهة الديموقراطية للسلام" و"التجمع الديموقراطي" و"العربية للتغيير" فإن ترتيب المواقع الخمسة الأولى سيكون كالتالي :1.ايمن عودة (الجبهة)، 2.أحمد طيبى (العربية للتغيير)، 3.سامي أبو شحاد (التجمع)، 4.عايدة توما (الجبهة)، 5.عوفر كاسيف (الجبهة).

في المكان السادس والتاسع يوجد ممثلون من التجمع ويوجد في المكان السابع والعاشر مثلون من الجبهة، وممثل عن العربية للتغيير في المكان الثامن.

وعلى صعيد متصل وقبل يومين من تسليم القوائم الحزبية، أظهر استطلاع انتخابي لهيئة البث الرسمية "كان" أن حزب رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد "يش عتيد" وصل الى عدد قياسي من المقاعد وحصل في الاستطلاع على 24 مقعدا، في حين حصل حزب الليكود على 32 مقعدا، في حين حصلت القائمة المشتركة في الاستطلاع على 5 مقاعد والقائمة الموحدة على 4 مقاعد.