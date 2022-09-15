الانتخابات الإسرائيلية: الخميس الموعد الأخير لإغلاق القوائم وتسجيل الأحزاب

قد تشهد الساعات الأخيرة تغييرات حزبية واصطفافات محتملة في اللحظة الأخيرة وسط المناورات على المناصب العليا

في حين بدأت عملية تقديم قوائم المرشحين النهائية إلى لجنة الانتخابات المركزية صباح أمس الأربعاء، فإن تسجيل الأحزاب التي تسعى لخوض الانتخابات الوطنية الإسرائيلية المقبلة ينتهي مساء اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً.

قد تشهد الساعات الأخيرة تغييرات حزبية واصطفافات جديدة محتملة في اللحظة الأخيرة وسط المناورات على المناصب العليا في الكنيست الخامس والعشرين (البرلمان الإسرائيلي) استعدادًا للتصويت المقرر إجراؤه في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وسيسمح لممثلي القوائم المختلفة الذين يلتزمون بالموعد النهائي حتى منتصف الليل الانتهاء من تسجيلهم.

رئيس الوزراء السابق ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو يعمل بجد لإعادة حزبه الليكود إلى السلطة والذي يشكل أكبر قوة حزبية على خارطة اليمين الإسرائيلي.

بصرف النظر عن ناخبيه، نجح نتنياهو في إقناع أحزاب اليمين المتشدد نوعام والصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت بالاتفاق على نزول الانتخابات بقائمة مشتركة حرصًا على أصوات اليمين. كما تمكن من إقناع قادة حزب يهدوت هتوراة المتشدد من الانقسام عبر وعود بتحويل أموال لهم بحال انتخب لرئاسة الوزراء.

في غضون ذلك، وفي الوسط، أصبح حزب المعسكر الوطني بزعامة وزير الأمن بيني غانتس، والذي من أبرز وجوهه وزير القضاء جدعون ساعر ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت، أول قائمة تقدم قائمة مرشحيها للكنيست.

وعلى يسار الخارطة السياسية، ينتصب حزب العمل وراء وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي التي تصر على نزول الانتخابات بمعزل عن الوجه الآخر لليسار الإسرائيلي أي ميرتس، بالرغم من محاولات بذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في إقناع الفريقين للترشح معًا. هذا، حتى بعد أن حذرهم لابيد من أنه إذا فشل أحدهما في تجاوز نسبة الحسم الانتخابية، فإن نتنياهو سيصبح رئيس الوزراء المقبل.