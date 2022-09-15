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الانتخابات الإسرائيلية: استطلاع أولي بعد تسليم القوائم النهائية يمكّن نتنياهو من تشكيل حكومة

i24news

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انتخابات للكنيست الـ 21
AP Photo/Alastair Grantانتخابات للكنيست الـ 21

قوة أييليت شاكيد والبيت اليهودي ويقتربان من نسبة الحسم

يمنح استطلاع جديد جديد أجرته القناة 14 ان الكتلة اليمينية - المتدينة بقيادة نتنياهو تحصل على 61 مقعدًا. بالإضافة إلى ذلك، تزداد قوة أييليت شاكيد والبيت اليهودي ويقتربان من نسبة الحسم.

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وبحسب الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات اليوم، فستبدو خريطة توزيع المقاعد على النحو التالي: الليكود - 34 مقعد. يش عتيد - 22. معسكر الدولة - 12. الصهيونية الدينية ، عوتسما يهوديت ونوعام - 11. شاس - 9 يهودا توراة - 7. يسرائيل بيتنا - 6. القائمة المشتركة- 5. ميرتس- 5. العمل- 5 والقائمة العربية الموحدة- 4.

وبحسب تقسيم الكتل:  تحصل كتلة اليمين على 61 مقعدًا وبهذا يتمكن نتيناهو من تشكيل حكومة . اما كتلة اليسار مركز- 54 مقعدًأ.

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