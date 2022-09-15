الانتخابات الإسرائيلية: استطلاع أولي بعد تسليم القوائم النهائية يمكّن نتنياهو من تشكيل حكومة

قوة أييليت شاكيد والبيت اليهودي ويقتربان من نسبة الحسم

يمنح استطلاع جديد جديد أجرته القناة 14 ان الكتلة اليمينية - المتدينة بقيادة نتنياهو تحصل على 61 مقعدًا. بالإضافة إلى ذلك، تزداد قوة أييليت شاكيد والبيت اليهودي ويقتربان من نسبة الحسم.

وبحسب الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات اليوم، فستبدو خريطة توزيع المقاعد على النحو التالي: الليكود - 34 مقعد. يش عتيد - 22. معسكر الدولة - 12. الصهيونية الدينية ، عوتسما يهوديت ونوعام - 11. شاس - 9 يهودا توراة - 7. يسرائيل بيتنا - 6. القائمة المشتركة- 5. ميرتس- 5. العمل- 5 والقائمة العربية الموحدة- 4.

وبحسب تقسيم الكتل: تحصل كتلة اليمين على 61 مقعدًا وبهذا يتمكن نتيناهو من تشكيل حكومة . اما كتلة اليسار مركز- 54 مقعدًأ.