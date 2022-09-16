الإنتخابات الإسرائيلية: المشتركة تتفكك، الجبهة والتغيير يخوضان الانتخابات بقائمة ثنائية والتجمع منفردا

سامي ابو شحادة ومطانس شحادة يقدمان الاوراق بقائمة منفردة - والجبهة والعربية للتغيير قي قائمة ثنائية

انهت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 25، برئاسة قاضي محكمة العدل العليا، يتسحاق عميت، مساء الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، استقبل مندوبي الأحزاب والقوائم المعنية بخوض الانتخابات للكنيست.

وبعد ان دقت الساعة العاشرة بحوالي نصف ساعة، قام مندوبو التجمع سامي ابو شحادة ومطانس شحادة بتقديم أوراق ترشح التجمع بقائمة منفردة بدون الجبهة والعربية للتغيير. فيما قدمت الجبهة والحركة العربية للتغيير أوراق ترشحهما في قائمة ثنائية، وبذلك تكون القائمة المشتركة قد تفككت في اللحظة الأخيرة من تقديم الاوراق، بعد اشهر من المفاوضات في الأيام الاخيرة بين الأحزاب الثلاثة.

والقائمة المشتركة هي تحالفٌ سياسي كان يضم أربعة أحزاب تمثل العرب في إسرائيل، وهي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" بزعامة أيمن عودة، و"التجمُّع الوطني الديمقراطي" بزعامة سامي أبو شحادة، و"القائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس، و"الحركة العربية للتغيير" بزعامة أحمد الطيبي.

لكنَّ الخلافات بين مكونات القائمة، ادت الى تحالف "الجبهة الديمقراطية"، و"الحركة العربية للتغيير"، بقائمة مشتركة، وكلٌّ من "التجمع الوطني الديمقراطي"، و"القائمة العربية الموحدة"، المشاركة في الائتلاف الحكومي، بلائحتين منفردتين.

ووفقاً للمصادر الإسرائيلية فقد تؤدي خطوة حزب التجمع إلى عدم اجتياز أحد الأحزاب العربية نسبة الحسم سواءً التجمع أو القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس وبالتالي ذهاب الأصوات العربية إلى الأحزاب الأكبر وعلى رأسها الليكود ما يعني فرصة حصول تكتل اليمين على 61 مقعد.