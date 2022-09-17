يش عتيد: رئيس الحكومة لابيد لم يكن شريكًا في تفكك القائمة المشتركة

عضوا بارزا في التجمع قال إن رئيس الوزراء كان له يد في الخطوة التي أدت إلى تفكك القائمة المشتركة

بعد أن نشرت قناة 13 الاسرائيلية الليلة الماضية أن كبار المسؤولين في السلطة حزب التجمع الذي كان جزءًا من القائمة المشتركة زعموا أن رئيس الوزراء يائير لابيد كان له يد في العملية التي أدت إلى تفكيك القائمة المشتركة، أصدرت يش عتيد بيانًا هذا الصباح يؤكد أنّ "يش عتيد ورئيس الوزراء لابيد ليسا متورطين في انقسام القائمة المشتركة وليس لدينا أي فكرة عمن ينشر هذا الهراء أو لماذا".

بالأمس ، قال مسؤول كبير في التجمع الوطني الديمقراطي لقناة 13 إنه كان هناك "تمرين قذر" يؤدي الى تفكك القائمة المشتركة، وكان لابيد متورطًا به بشكل كامل. ونُشِر بالأمس أن لابيد عمل على الاطاحة بحزب التجمع وتفكيك القائمة، ليكون هذا تسهيل عليه في التعاون المستقبلي مع عودة والطيبي. لكن من وجهة نظر "يش عتيد"، قد يحرق تفكك القائمة وخروج حزب التجمع الأصوات ويؤثر على أصوات الكتلة، ومن المتوقع أن يفحص "يش عتيد" كيفية زيادة نسبة التصويت في الوسط العربي حتى لا تجد الجبهة والعربية للتغيير نفسيهما أقل أو خارج نسبة الحسم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الأخيرة كانت هناك أصوات في التجمع تطالب بحل الشراكة مع الجبهة والعربية للتغيير، ولم تكن تريد منصور عباس، وفي الفترة الأخيرة لا تريد أيمن عودة ايضا.

,قبل ساعات من موعد إغلاق القوائم الخميس الماضي، وصل أعضاء القائمة المشتركة لتسجيل القائمة بعدما اتفقوا على انضمام التجمع لها، بينما طلب في الوقت نفسه عضو بارز في حزب التجمع تغيير بنود من الاتفاق، ولم يقبلها حزب الجبهة والعربية للتغيير- وأعلن عندها التجمع خوضه الانتخالات بشكل منفصل عن المشتركة.

في هذا السياق، أظهر استطلاع "القناة 13" الذي أجراه البروفيسور كميل فوكس ونشره أمسـ أن قائمة الجبهة والعربية للتغييرستحصل على 4 مقاعد، اما التجمع فلن يعبر نسبة الحسم.