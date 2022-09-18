تقرير: الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يتعهد بتشجيع حكومة وحدة وطنية "بأي ثمن"

أعتزم أن أشمر عن سواعدي بعد الانتخابات وأعمل بأي ثمن، من أجل إقامة حكومة وحدة موسعة

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ للنواب إنه سيعمل على تشكيل "حكومة وحدة موسعة" بعد الانتخابات المقبلة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام يوم الأحد. وبحسب ما كشف العديد من أعضاء الكنيست الذين حضروا المحادثات المغلقة التي أجراها هرتسوغ مع نواب من أحزاب اليسار واليمين، لإذاعة كان العامة فإنه وعد بتحقيق هذا الهدف "بأي ثمن".

ونقل مقربون على لسان الرئيس قوله "أعتزم أن أشمر عن سواعدي بعد الانتخابات وأعمل بأي ثمن، من أجل إقامة حكومة وحدة موسعة، قدر الإمكان، بغية تحقيق الاستقرار في النظام، فقد سئم المواطنون الإسرائيليون من هذه الدورات الانتخابية التي لا تنتهي.

جاءت أقول هرتسوغ هذه على خلفية الإعلان عن انتخابات خامسة في أقل من أربع سنوات، عقب حل الحكومة الائتلافية أواخر حزيران/ يونيو.

وبحسب مصادر موقع "كان"، قال هرتسوغ إنه "عندما يستيقظ الإسرائيليون في الصباح، فإن أول وأكثر ما يهمهم هو أن يكونوا على ثقة أن لديهم حكومة مستقرة تهتم بأمنهم واقتصادهم واحتياجاتهم الملحة الأخرى". وأضاف الرئيس، الذي يلعب دورًا مهمًا في تحديد من الذي سيحصل على التفويض لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، "كلما اتسعت الحكومة، زاد احتمال أن تكون مستقرة وتعمل فعليًا لصالح مصالح مواطني البلاد".

في وقت سابق يوم السبت، أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة كان، أن كتلة بنيامين نتنياهو المعارضة تتخلف بمقعد واحد عن تشكيل أغلبية تؤمن 60 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا.