الانتخابات الإسرائيلية: "يسرائيل بيتنو" يطالب بشطب النائب سامي أبو شحادة

وفي تعقيب النائب أبو شحادة قال إن "ليبرمان يبحث عن العناوين لكونه في وضع صعب"

توجه ممثلو حزب "يسرائيل بيتنو" صباح اليوم إلى لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بطلب شطب رئيس حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" النائب سامي أبو شحادة من خوض انتخابات الكنيست القادمة. حيث سيخوض التجمع الانتخابات القادمة في إطار قائمة مستقلة، وذلك بعد انشقاقه في الساعة الأخيرة قبل الموعد النهائي لتقديم القوائم عن القائمة المشتركة.

وقالت ممثلة الحزب في اللجنة ليمور مجين تيلم :"سامي أبو شحادة يمثل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل، سنبذل أقصى جهودنا حتى لا يتواجد في الكنيست أشخاصا لا يعترفون بأن إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية ويعملون بهدف إنكار رموز الدولة" واضاف "نحن نقترح عليه خوض الانتخابات في رام الله".

من جانبه عقب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة خلال حديثه مع هيئة البث الرسمية "كان" وقال إن "ليبرمان في وضع صعب وهو يهاجمنا حتى يكون في العناوين". واضاف :"إن فكرت دولة إسرائيل بأن من يؤمن بالعدالة المتساوية غير مناسب لخوض الانتخابات- فليشطبوه. انا غير قلق. من الممكن ان في الأحزاب العربية هناك من يفضل يائير لابيد عن التجمع. مورست عليهم ضغوطات من جانب يش عتيد".

من أجل استبعاد مرشحين، يجب الحصول على توقيع ثلث أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وأيضا في حال قامت اللجنة بشطب أبو شحادة، القرار يتم حسمه من خلال محكمة العدل العليا.