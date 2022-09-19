English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الانتخابات الإسرائيلية: ميرتس يطالب بشطب النائبة سيلمان من الترشح بقائمة الليكود

i24news

دقيقة 1
النائبة السابقة عيديت سيلمان
Yonatan Sindel/Flash90النائبة السابقة عيديت سيلمان

حجة ميرتس بأن موعد استقالة سيلمان من الكنيست لم تكن قريبة من انسحابها

قدم حزب ميرتس اليوم طلبا للجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشح النائبة عيديت سيلمان في الانتخابات القادمة في إطار قائمة حزب الليكود، وذلك بعد ادراجها بالمكان الـ16 في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست الـ25.  

Video poster

وبموجب القانون فإن عضو الكنيست الذي ينسحب من قائمته لا يمكنه الترشح للكنيست القادمة في قائمة موجودة، إلا اذا استقال من الكنيست. وقالت ميرتس ان استقالة سيلمان لم "تكن قريبة من انسحابها"- ولذلك يحظر عليها الترشح في قائمة الليكود. 

وتقول ميرتس :"النائبة السابقة سيلمان لم تستقل مباشرة بعد خطاب الاستقالة، فقط في 11 ايلول/سبتمبر - 4 أيام فقط قبل الموعد الأخير لتقديم لوائح المرشحين للكنيست، وبعد أكثر من 5 أشهر من انسحابها من الائتلاف، استقالت السيدة سيلمان من الكنيست". 

الطلب قدمته النائبة جابي لاسكي ومحامي الحزب اوري هبرمان.وفي تعقيب ميرتس ذكر :"الحديث يدور عن انتهاك صارخ للقانون من قبل الليكود وسيلمان. نتنياهو يواصل تجاهل القانون الإسرائيلي ، كما أن الرشوة، الاحتيال وانتهاك الثقة يمكن أن تضر بنقاء الانتخابات". 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق