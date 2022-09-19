الانتخابات الإسرائيلية: ميرتس يطالب بشطب النائبة سيلمان من الترشح بقائمة الليكود

حجة ميرتس بأن موعد استقالة سيلمان من الكنيست لم تكن قريبة من انسحابها

قدم حزب ميرتس اليوم طلبا للجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشح النائبة عيديت سيلمان في الانتخابات القادمة في إطار قائمة حزب الليكود، وذلك بعد ادراجها بالمكان الـ16 في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست الـ25.

وبموجب القانون فإن عضو الكنيست الذي ينسحب من قائمته لا يمكنه الترشح للكنيست القادمة في قائمة موجودة، إلا اذا استقال من الكنيست. وقالت ميرتس ان استقالة سيلمان لم "تكن قريبة من انسحابها"- ولذلك يحظر عليها الترشح في قائمة الليكود.

وتقول ميرتس :"النائبة السابقة سيلمان لم تستقل مباشرة بعد خطاب الاستقالة، فقط في 11 ايلول/سبتمبر - 4 أيام فقط قبل الموعد الأخير لتقديم لوائح المرشحين للكنيست، وبعد أكثر من 5 أشهر من انسحابها من الائتلاف، استقالت السيدة سيلمان من الكنيست".

الطلب قدمته النائبة جابي لاسكي ومحامي الحزب اوري هبرمان.وفي تعقيب ميرتس ذكر :"الحديث يدور عن انتهاك صارخ للقانون من قبل الليكود وسيلمان. نتنياهو يواصل تجاهل القانون الإسرائيلي ، كما أن الرشوة، الاحتيال وانتهاك الثقة يمكن أن تضر بنقاء الانتخابات".