الانتخابات الإسرائيلية: حزب التجمع يطلق حملته الانتخابية من باقة الغربية بحضور نحو 1500 من نشطاء الحزب

"لقد أدركنا بأنه لا يمكننا البقاء في القائمة المشتركة التي اعتبرناها في السابق ضرورة لتوحيد العمل البرلماني"

أطلق حزب التجمع أمس السبت حملته الاتنخابية بشكل رسمي في باقة الغربية تحت شعار "قدها" وسط مظاهر قومية فلسطينية لم تشاهد منذ أيام مؤسس الحزب الدكتور عزمي بشارة، حيث افتتح الحدث بالنشيد الوطني "موطني" الذي اكتسب رواجاً وشعبية وسط الفلسطينيين.

وبرز من بين الحضور شخصيات مخضرمة في الحزب من بينها عضو الكنيست السابق جمال زحالقة، الدكتور باسل غطاس، رئيس مجلس كفركنا وعضو الكنيست سابقا واصل طه إلى جانب حنين زعبي وهبة يزبك.

ويهدف الشعار الذي اعتمده الحزب "قدها" الى استنفار مريديه والتأكيد على قدرة الحزب خوض الانتخابات بمفرده وتجاوز نسبة الحسم لضمان استمرارية عمله في الكنيست، بعد أن وجد الحزب نفسه خارج الإطار المشترك بين بإرادته أو بتعنته.

وبحسب واينت، فقد وجه رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة انتقادًا لرئيس الوزراء يائير لابيد على خلفية خطاب الأخير في الأمم المتحدة ووصفه بعارض الأزياء الذي توجه إلى الأمم المتحدة وكأنه متوجه إلى لجنة التزيين في الصف"، مشيرًا إلى أن حكومة التغيير في الواقع خصصت للمستوطنات ميزانية فاقت الميزانيات السابقة وسط حديثه عن دولتين، "فعن أي دولة ثانية هو يتحدث"؟

من جانبه قال المرشح الثاني في قائمة "بلد" الدكتور مطانس شحادة "لقد توصلنا إلى استنتاج بأنه لا يمكننا مواصلة العمل بإطار القائمة المشتركة. اعتبرناها في السابق ضرورة لتوحيد العمل البرلماني لكن ليس بكل ثمن. ليس بوسعنا أن نكون جزءا من لعبة المعسكرات السياسية، لا اليسار ولا اليمين".

وألقى مطانس على رئيس المشتركة سابقا أيمن عودة باللوم بتفكيك المشتركة والإضرار بقوة المجتمع العربي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الوشيكة لأنه رفض استخلاص العبر من تجربة الشراكة.

وتجدر الإشارة إلى أن لابيد نفى نفيا تاما أن تكون له أي علاقة بتفكيك المشتركة بخلاف مزاعم لمسؤول كبير في التجمع الوطني الديمقراطي لقناة 13، الذي أوضح أن تلك الخطوة تهدف إلى تسهيل التعاون المستقبلي مع عودة والطيبي. لكن من وجهة نظر "يش عتيد"، قد يحرق تفكك القائمة وخروج حزب التجمع الأصوات ويؤثر على أصوات الكتلة، ومن المتوقع أن يفحص "يش عتيد" كيفية زيادة نسبة التصويت في الوسط العربي حتى لا تجد الجبهة والعربية للتغيير نفسيهما دون أو خارج نسبة الحسم.