تقرير: يائير لابيد يؤكد: "لن أنثر وعودًا فارغة عشية انتخابات"

الخبرة المتراكمة، ووجودي لأكثر من سنة رئيس وزراء بديل ووزير خارجية، جزء من التحضير للمهمة العليا

خمسة أسابيع تفصلنا عن الانتخابات للكنيست في إسرائيل، ومع ذلك يشير مقربون من رئيس الوزراء يائير لابيد إلى تحليه بهذه الفترة الحساسة بهدو نفسي ونوع من راحة البال بخلاف سابقيه في المنصب الذي يتوق خصوم من يسار الخارطة السياسية ويمينها إلى شغله.

مراسل معريف أجرى حوارا مع لابيد على شرف دخول الأعياد اليهودية وقال في إجابة مقتضبة على ما إذا كانت هناك أمور تعد المرشح ليكون رئيسًا للوزراء " الخبرة المتراكمة، ولا سيما وجودي لأكثر من سنة رئيس وزراء بديل ووزير خارجية، وهو ما جعلني حاضرًا في جميع الدوائر وفي جميع القرارات، وهذا أطول تداخل في تاريخ السياسة الإسرائيلية، بالنسبة لي. كنت وزيرا للمالية، وجلست في مجلس الحرب، وأنا عضو في لجنة الخارجية والأمن واللجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية طوال هذه السنوات. هذا تحضير ممتاز للمنصب الذي تصبح فيه أنت قائد الموساد والشاباك".

وشدد لابيد على دور الطواقم المهنية المختلفة التي تعمل معه وإلى جانبه لتسيير أمور الدولة.

وعن عاداته التي يرفض التنازل عنها قال لابيد: "لم أعد فعلا أمارس المصارعة. ولكني أتدرب 50 دقيقة يوميا، أقضي الوقت مع ابنتي عصر كل ثلاثاء وأشارك في الوجبة العائلية يوم الجمعة".

وعدد رئيس الوزراء الجوانب التي عملت حكومته على تعزيزها أو في المقابل إصلاحها ابتداء من سعر رغيف الخبز إلى خطة إصلاح الضرائب، إلى تخفيض الضريبة عن الوقود، وحقيقة أن التضخم المالي سجل مستويات منخفضة قياسا باقتصادات الدول، لكنه أصر على أنه لا ينوي نثر الوعود هباء عشية الانتخابات.

وعن الليكود قال لابيد "الليكود حزب جدير. بيغن عين والدي رئيسا تنفيذيا لهيئة الإذاعة. من بين الأمور التي لا يمكن أن نغفر لنتنياهو من أجلها هو ما فعله بهذا الحزب. ذات مرة، في الذكرى الأربعين لثورة 77، كان هناك حدث في بيت مناحيم بيغن التراثي ودعيت لإلقاء خطاب. افتتحت حديثي بالقول إنني رئيس حزب وطني ليبرالي وجئت لتهنئة حزب وطني ليبرالي آخر بالعيد. إن التيار القومي الليبرالي هو أهم تيار في الصهيونية، وحقيقة أن كل هذا الآن مستعبد للاحتياجات القانونية لصالح شخص واحد هو ببساطة أمر فظيع ".