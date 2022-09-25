بخلاف خطاب لابيد: 32٪ فقط من الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين

أظهر الاستطلاع وجود تفاوت كبير بين المواطنين اليهود الإسرائيليين (31٪) في مقابل العرب منهم (60٪) في هذا الشأن

نشر معهد الديمقراطية الإسرائيلية مسحًا استطلاعيًا، يوم الأحد، أظهر أن 32٪ فقط من المواطنين اليهود الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين على نحو يتناقض مع تصريح رئيس الوزراء يائير لابيد في خطابه الأخير في الأمم المتحدة حيث أشار إلى أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون هذه الخطوة.

وفقًا للاستطلاع الذي أجري عشية رأس السنة اليهودية الجديدة، 36٪ من الإسرائيليين لا يعتقدون بأن الحكومة المقبلة يجب أن تقدم حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني، مقارنة بنسبة 50٪ في شباط/ فبراير 2021.

كما أظهر الاستطلاع وجود تفاوت كبير بين المواطنين اليهود الإسرائيليين (31٪) في مقابل العرب منهم (60٪) في هذا الشأن.

ألقى لابيد الأسبوع الفائت، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال خلالها "إن حل الدولتين سيكون هو الشيء الصحيح لإسرائيل" وزعم أن غالبية سكان البلاد يدعمونه، بمن فيهم هو.

ورحب العديد من قادة العالم، بما في ذلك القيادات السعودية والإماراتية، بخطاب لابيد. فقد رحب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي ووصفه بأنه "إيجابي إذا ترجم لأفعال".

سؤال آخر مثير للجدل كشف عن أن 49٪ من الجمهور يعتقدون أن على إسرائيل مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، حتى بدون موافقة واشنطن. ما يقرب من 55 في المائة من اليهود الإسرائيليين و 17 في المائة من العرب يؤيدون هذا الخيار.

عند الحديث عن المستقبل، قال 29 في المائة من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن العام المقبل 5783 سيكون أفضل من العام الماضي، بينما يتوقع 30 في المائة أن يكون مشابها للعام الذي سبقه، وأعرب 21 في المائة عن خشيتهم من أنه سيكون أسوأ مما مضى.