الانتخابات الإسرائيلية: شاكيد تقول إن نتنياهو سيساعد حزبها إن تجاوز 2.5 بالمئة بالاستطلاعات

جاء هذا في أحاديث مغلقة حيث أن حزبها لم يتجاوز حتى الآن نسبة الحسم

قالت رئيسة حزب "البيت اليهودي" اييلت شاكيد خلال محادثات مغلقة بأنه في حال وصل حزبها الى نسبة 2.5% بالاستطلاعات، فلن يكون أمام نتنياهو خيار إلا بمساعدتها لاجتياز نسبة الحسم.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" إن شاكيد سئلت خلال المحادثات كيف ستنجح بإغلاق الفجوة بين ما يحصل عليه حزبها في الاستطلاعات وبين نسبة الحسم.

وكان جواب شاكيد بأن "المهمة هي ليست الوصول الى نسبة الحسم التي تبلغ 3.25%. لكن يكفي الوصول الى ما بين 2.5 حتى 2.7% وعندها سيتكفل نتنياهو بأن نتجاوز نسبة الحسم"، ومن خلال ذلك فإن تخبر أعضاء حزبها أنه في حال أصبح حزبها أقوى، فلن يكون أمام نتنياهو خيار وسيأمر أعضاء الليكود بالتوقف عن مهاجمتها وحتى القيام بمساعدتها.