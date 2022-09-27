الأحزاب العربية في إسرائيل بين الصراعات الفكرية والانتخابية

التياراتُ السياسية، فلا تختلفُ عن التياراتِ الرئيسيةِ في العالمِ العربي: الشيوعيُ، القوميُ والإسلامي

ثلاثُ قوائمَ عربيةٍ تخوضُ انتخاباتِ الكنيست، تمثلُ التياراتِ السياسيةَ الرئيسةَ، لدى العربِ في إسرائيل، وتُعتبرُ جميعُها، أقصى اليسار.

في السنواتِ الأولى لتأسيسِ الدولة، كانتْ غالبيةُ الناخبينَ العرب، تصوّتُ للوائحِ الصهيونية، أو لوائحَ عربيةٍ مواليةٍ للوائحِ الصهيونية، معَ قلةٍ تصوتُ للحزبِ الشيوعي، أما اليوم، باتت حصةُ الأسدِ من أصواتِ العرب، لصالحِ القوائمِ العربية، بفضلِ تغييراتٍ، بدأت في الانتفاضةِ الفلسطينيةِ الأولى.

مرورًا بانتقالِ البلادِ مؤقتًا، للانتخابِ ببطاقتين: الأولى لعضويةِ الكنيست، والثانيةُ لرئيسِ الحكومة، ليُسهِّلَ ذلكَ على العرب، من المصوتينَ للوائحِ الصهيونية، تقسيمَ أصواتهم: بمنحِ المخصصةِ للكنيستِ: للوائحِ العربية، وتلكَ المخصصةِ لرئاسةِ الحكومةِ: للصهيونية.

أما التياراتُ السياسية، فلا تختلفُ عن التياراتِ الرئيسيةِ في العالمِ العربي: الشيوعيُ، القوميُ والإسلامي.

الشيوعيُ خاضَ انتخاباتِ الكنيستِ منذُ بدايتها، بتسمياتٍ مخلفته: قائمةٌ شيوعيةٌ جديدة، الحزبُ الشيوعي، ومن ثمَ الجبهةُ الديمقراطيةُ للسلامِ والمساواة.

أما القومي، وبعدما نشطَ ميدانيًا لعقود، نجحَ بالدخولِ إلى الكنيست، عامَ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وأربعةٍ وثمانين، بالقائمةِ التقدميةِ للسلام، امتدادُها: التجمعُ الوطنيُ الديمقراطي.

الإسلامُ السياسي، بلغَ ذروةَ نشاطهِ ميدانيًا، ابانَ الصحوةِ الإسلامية، متأثرًا بالثورةِ الخُمينيةِ وحربِ رمضان، زاجًا بنفسهِ بانتخاباتِ الكنيست، عام 1996

انتخاباتُ 1999، سجّلتْ علامةً فارقة: اذْ نالتْ قوائمُ التياراتِ الثلاث، تمثيلًا في الكنيست، بعدما خاضتْ الانتخابات، كلٌ على حدة.

في 2015، خاضتْ التياراتُ الثلاث، الانتخاباتِ بلائحةٍ واحدةٍ لأولِ مرة، محققةً انجازًا غيرِ مسبوق، في انتخاباتِ عامِ 2020:

الكتلةُ النيابيةُ الثالثة، برصيدِ خمسةَ عشرَ مقعدًا، من أصلِ 120، لكن الخلافاتِ والفجواتِ الفكريةَ وفي النهجِ أيضًا، ما لبثتْ أن فككتِ القائمةَ المُشتركة، لتعودَ القوائمُ الثلاثةُ سيرتَها الأولى، وتخوضُ الانتخاباتِ منفردة.

مؤخراً، تعززت قوةُ تيارٍ رابع، يرفضُ التصويت، بعضهُ من اعتباراتٍ أيديولوجيةٍ مناوئةٍ لإسرائيل، والآخرُ لا مبالٍ، أو خائبُ الاملِ منَ التياراتِ والقوائم، ومجملِ الطبقةِ السياسية.

هدفُ اللوائحِ الثلاث، أولًا ارتفاعُ نسبةِ التصويتِ لدى جمهورِها العربي، وثانيًا- أن تُمنحَ منصبَ صانعةِ الملوكِ أو بيضةَ القبان، بموجبِ نتيجةِ الانتخابات.