الانتخابات الإسرائيلية: حزب شاس المتدين ينوي إطلاق حملة انتخابية في البلدات العربية

هذه الحملة ستتوجه إلى البلدات العربية التي تتميز بنسبة تصويت منخفضة في انتخابات الكنيست

ينوي حزب"شاس" المتدين إطلاق حملة انتخابية في البلدات العربية في إسرائيل، يأتي ذلك على خلفية نسبة التصويت المنخفضة التي من المتوقع أن تسجل خلال الانتخابات القادمة في المجتمع العربي.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان"ينوي الحزب التوجه إلى المناطق التي تعاني بشكل خاص من مشاكل اقتصادية وتقطنها فئات سكانية ضعيفة اقتصاديا حيث سيتعهدون أمامهم بإعادة البطاقات المحملة لشراء المنتجات الغذائية، وهي حملة يجريها الحزب بالفعل بين مصوتيه التقليديين. وبحسب التقرير فإن شاس ينوي بالفعل إقامة حملة من باب إلى باب في مناطق معينة وتسليم رسالة التزام لإعادة هذه البطاقات.

الحزب المتدين يسعى للوصول تحديدا إلى بلدات ومناطق من المعهود أن السكان فيها لايصوتون فيها لانتخابات الكنيست أو أن نسبة التصويت فيها منخفضة على وجه الخصوص، وذلك من منطلق فرضية أن تأثير الأحزاب العربية في هذه الأماكن أقل.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها الحزب المتدين إلى المجتمع العربي في الانتخابات، حيث توجه الى الناخب العربي بحملات سابقة حين كان مسيطرا على وزارة الداخلية، وذلك بعد العلاقة الجيدة مع عدد من رؤساء السلطات العربية.

كما ينوي الحزب اليساري "ميرتس" خلال الأسابيع القادمة بإطلاق حملة لرفع نسبة التصويت داخل المجتمع العربي وحتى أن الحملة ستطالب بالتصويت أيضا الى الأحزاب العربية، وبحسب النشر في "كان" فإن ميرتس ستطالب دعم المصوتين العرب وستقوم بإبراز المرشحين العرب في قائمة الحزب، لكن الرسالة الرئيسية ستكون أنه يجب الخروج للتصويت، أيضا حتى لو كان هذا لصالح أحزاب أخرى في كتلة التغيير.