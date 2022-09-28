الرئيس الإسرائيلي يدعو للحد من التطرف والعنف قبل الانتخابات

ما يثير القلق، أننا نرى كيف تتحول الإهانات إلى عنف جسدي: إلى قبضة تسدد في الوجه، إلى اعتداءات وإراقة دماء.

أقام الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الليلة (الأربعاء) صلاة الاستغفار التقليدية في الكنيس المقام داخل مقر إقامة الرئيس والقى خطابا تطرق من خلاله إلى العنف المستشري بمستويات مقلقة ومؤرقة. وقال في مستهل خطابه: "صلاة الاستغفار تتزامن اليوم مع نهاية صوم جداليا، الذي يأتي إحياء لذكرى جريمة قتل سياسية مروعة محفورة في تاريخ أمتنا".

وأضاف " نحن في فترة ما قبل الانتخابات في إسرائيل. لا أنوي أن أكون مهذبا وفقًا للمعايير السياسية المتبعة، إذ يعتريني شعور بالانزعاج والقلق. الأحداث العنيفة في الأيام والأسابيع الأخيرة تؤرقني".

وتابع الرئيس: "العنف في تصاعد. العنف اللفظي - اتهامات بالخيانة، ومقارنات بالنازيين، وتهديدات ولعنات - في المجال العام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. العنف اللفظي لا يتوقف عند هذا الحد. ومما يثير القلق، أننا نرى كيف تتحول الإهانات إلى عنف جسدي. إلى قبضة تسدد في الوجه، إلى اعتداءات وإراقة دماء.".

وأكد الرئيس شجبه وإدانته للظواهر العنيفة، وعمم رجاء بقول "قبل رسالتكم السيئة التالية، قبل تغريدتكم أو ردكم التالي المليء بالكراهية، قبل القتال والهجوم والضرب - توقفوا! لا تأتوا لاحقًا لطلب المغفرة أو الاعتذار - توقفوا الآن! قبل فوات الأوان."

ووجه الرئيس هرتسوغ دعوة "للشعب الإسرائيلي وقادته، بمختلف أطيافهم السياسية إلى رفع صوت الاعتدال والمسؤولية! لا تدعوا أصوات التطرف والعنف تقودنا إلى هاوية الكراهية! يجب ألا ننظر إلى أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف عنا كأعداء".