إسرائيل: الطريق المسدود لا يزال سيد المشهد بنهاية الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة حسب آخر استطلاع

لن تتمخض عن تمكين أي من الكتلتين الأساسيتين من تشكيل أغلبية ما يدخل المشهد السياسي في إسرائيل إلى طريق مسدود

أظهر استطلاع إسرائيلي جديد، أن الانتخابات المقبلة في غضون أقل من شهر، لن تتمخض عن تمكين أي من الكتلتين الأساسيتين من تشكيل أغلبية ما يدخل المشهد السياسي في إسرائيل إلى طريق مسدود أسوة بالجولات الأربعة الماضية.

وفقًا للاستطلاع الذي أجرته القناة 12، فقد حصلت الكتلة التي يتزعمها رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وحزبه اليميني الليكود على 59 مقعدا، بانخفاض مقعدين مقارنة باستطلاعات الرأي السابقة. وحصلت الكتلة المناهضة لنتنياهو على 57 مقعدًا في الاستطلاع، أي أقل من 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل ائتلاف برلماني إسرائيلي (كنيست).

وتذهب المقاعد الأربعة الأخرى إلى قائمة الجبهة والعربية للتغيير ذات الأغلبية العربية، والتي لا تنتمي إلى أي من الكتلتين. حتى تكون قادرة على تشكيل ائتلاف، يتوجب على الكتلة الرئيسية الائتلاف مع الأحزاب العربية المشتركة، وهو ما رفضه بالفعل بعض أعضاء حزب يش عتيد الوسطي بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

حصل حزب الليكود على 32 مقعدًا في الاستطلاع، محافظًا على مكانته كأكبر حزب في إسرائيل، يليه حزب يش عتيد بـ 24 مقعدًا. ومع ذلك، فإن هذا يمثل تراجعًا بالنسبة لنتنياهو، حيث أظهر استطلاع القناة 12 الأخير حصول الليكود على 34 مقعدًا ومنحه 61 مقعدًا في المجموع - وهو العدد المطلوب لتشكيل ائتلاف.

حصل حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه بيني غانتس وجدعون ساعر على 13 مقعدًا في الاستطلاع الأخير، أي أكثر من الاستطلاع السابق.

حافظت معظم الأحزاب الأخرى على عدد المقاعد التي شوهدت في استطلاعات الرأي السابقة. حصل حزب بتسلئيل سموتريتش والصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة بقيادة إيتامار بن غفير على 12، وحزب شاس الأرثوذكسي المتطرف بـ 8 مقاعد، وحصل حزب يهدوت هتوراة الحريدي على 7 مقاعد، بينما حصل حزب وزير المالية أفيغدور ليبرمان على 6 مقاعد، بينما حصل حزبا العمل اليساري وميرتس على 5 مقاعد لكل منهما. وحصل حزب القائمة الموحدة المنبثق عن الائتلاف الحالي على 4 تفويضات.

مرة أخرى، لم يتجاوز حزب وزيرة الداخلية أييليت شاكيد المؤتلف مع حزب البيت اليهودي القومي الديني نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة من أجل الانضمام إلى الكنيست. كذلك لم يفعل حزب التجمع الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة الذي كان ذات يوم جزءًا من القائمة المشتركة.