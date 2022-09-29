الانتخابات الإسرائيلية: عضو الكنيست المنشق عن يمينا يفقد أهليته للترشح مع الليكود

أُعلن شكلي منشقًا عن حزب يمينا اليميني في 25 نيسان وهو الأمر الذي يحول دون خوضه الانتخابات مع أي حزب موجود

لن يتمكن النائب الإسرائيلي السابق عميحاي شيكلي من خوض انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الوشيكة، كعضو في قائمة حزب الليكود اليميني، على ما قرر الأربعاء، رئيس لجنة الانتخابات المركزية وقاضي المحكمة العليا في البلاد، يتسحاك عميت.

أُعلن شكلي منشقًا عن حزب يمينا اليميني في 25 نيسان/أبريل، وهو الأمر الذي يحول دون خوضه الانتخابات مع أي حزب موجود حاليًا في البرلمان (الكنيست).

ومع ذلك، وفقًا للقانون الإسرائيلي، إذا استقال أحد النواب فور الإعلان عنه منشقًا، فلن يتعرض للعقوبات التي تُطبق عادةً. ولم يوضح القانون ما تعنيه كلمة "فورًا"، وقدم شكلي استقالته في 12 يوليو.

ثم اختار زعيم الليكود بنيامين نتنياهو شيكلي في المرتبة 14 على قائمة الحزب. قبل ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن شكلي كان سيشكل حزبه الخاص، محذرة من مخاوف الليكود من أنه سوف يسحب الأصوات من الأحزاب اليمينية ثم لن يجتاز نسبة الحسم، وبالتالي يضيع هدرًا أصوات الناخبين.

من جانبها، قدمت النائب جابي لاسكي، من حزب ميريتس اليساري، التماسا إلى لجنة الانتخابات المركزية بادعاء أن شيكلي لم يستقل في وقت مبكر بما يكفي للسماح له بالترشح على قائمة مختلفة. يوم الأربعاء، اتفقت لجنة الانتخابات المركزية مع لاسكي وقضت بأن شيكلي لا يمكنه الترشح مع الليكود.

وأشادت ميرتس بهذا باعتباره "إنجازا كبيرا"، مشيرة إلى "أننا سنواصل الحفاظ على نقاء الانتخابات وسنقف بالمرصاد ضد الفساد السياسي".

لكن حزب نتنياهو قال في بيان إنه يعتبر القرار "سخيفاً ويسبب ضرراً جسيماً للديمقراطية". وأضافت أن الحزب يعتزم الطعن في القرار أمام محكمة العدل العليا.

وبالإضافة، قدم ميرتس التماسا للجنة الانتخابات المركزية لمنع عضو آخر من حزب يمينا من المشاركة في الانتخابات الحالية ضمن الليكود والمقصود عيديت سيلمان التي انسحبت من الائتلاف وكبدته خسارة الحكومة، بتشجيع من نتنياهو الذي حجز لها المركز السادس عشر في القائمة.