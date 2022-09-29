استبعاد حزب التجمع الديمقراطي من الترشح في الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة

لجنة الانتخابات المركزية تشطب ترشيح التجمع للأنتخابات الاسرائيلية القادمة

استبعدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم (الخميس) حزب التجمع الديمقراطي من الترشح لانتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، وشملت المواقف الرسمية للحزب إلغاء اعتراف الدولة بالمؤسسات الصهيونية، الاعتراف بحقوق العرب كأقلية قومية، دعم إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

بالاضافة الى عدم فرض الخدمة العسكرية أو المدنية على عرب إسرائيل وفصل الدين عن الدولة. وكرر رئيس الحزب، سامي أبو شحادة ، هذه الرسائل، بما في ذلك دعمه لجعل إسرائيل دولة لجميع مواطنيها، على مختلف المنابر.

وقال التجمع في بيان له حول الموضوع :" يأتي قرار الشطب في سياق قرار سياسي لتقسيم الأحزاب العربية بين متطرفين ومعتدلين، وهو ما أكّد التجمّع أنّه لن يمر وسيؤكد شعبنا على كونه لن يترك الصوت الوطني ومحاولة رفع الشرعية عنه وهذا ما سيردّ عليه أبناء شعبنا بالتصويت للتجمع في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل" .

وتابع البيان: " من الواضح أنّ قوة التجمع تخيفهم وتجعلهم محرجين أمام العالم، لأن التجمّع في مقدمة العمل الوطني والنضال من أجل الحريّة والمساواة والتخلص من العنصريّة والفوقية اليهودية وسياسات التمييز" .

وقال النائب سامي أبو شحادة الذي مثل أمام الجنة: "ستفشل محاولات تفصيل قيادات عربية حسب ما يحلو لغانتس ولابيد، نحن في التجمّع نفتخر بكوننا مع المساواة الكاملة وضد الاحتلال، وأن شطب التجمع هو قرار سياسي يصدر من لجنة سياسية ونحن نعرف قرارًا مثل هذا يعكس صحة خطاب التجمّع ومشروعه السياسي".

وتغيب ممثلو الأحزاب اليمينية في اللجنة عن التصويت. وبإمكان التجمع استئناف الحكم في المحكمة العليا.