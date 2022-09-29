عايدة توما لـ I24NEWS: "القائمة المشتركة ستوصي على المرشح الذي سيقبل شروطنا"

عايدة توما: التوصية على مرشّح ستكون وفق شروط تتعلق بإنهاء الاحتلال ومبدأ المسواة للعرب"

قالت النائبة عايدة توما سليمان عن قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير التي تخوض الإنتخابات بشكل مستقل بعد انقسام القائمة المشتركة في مقابلة لها لقناة i24 news "أن رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي سيكون على رأس سلّم اولوياتنا".

وأضافت توما - سليمان: "لأن نسبة الحسم هذه المرة ستكون حاسمة ليس فقط في قضية شكل الحكومة القادمة، بل لأنها تستطيع ان تصد ارتقاء احزاب اليمين امثال بن غفير وغيره، كما وستحدد مصير التمثيل العربي داخل الكنيست. ونحن نطمح لأن تصل نسبة التصويت الى اكثر من 50 بالمئة لزيادة هذا التمثيل".

واضافت النائبة عايدة" موضوع زيادة التمثيل العربي في الكنيسة ورفع نسبة الحسم، يتعلق في طريقة ادارة الحملة الانتخابية من قبل الأحزاب الثلاث ونحن نريد حملة تحترم عقل المواطن العربي وتحاكي احتياجاته وعلى الحملات الانتخابية الابتعاد عن المناكفات ومحاولة اختلاق الاشكاليات بين الأحزاب، بامكاننا ان نخوض المعكرة بنزاهة تخاطب العقل. والنقاش السياسي كفيل بأن يعيد الاهتمام لهذه المعركة السياسية الهامة التي تبدو حتى الأن لا تثير اهتمام المواطن العربي".

وبالنسبة لموضوع التوصية على مرشح رئاسة الحكومة ما بعد الإنتخابات قالت توما-سليمان "سنوصي على من سيكون مستعدًا ان يقبل الشروط التي أعلناها ووقعنا عليها ووقع عليها التجمع الذي يتهمنا اننا السبب في هذا الانشقاق، ونحن قلنا بشكل واضح لدينا شروط لكي نوصي وهي تتعلق بإنهاء الاحتلال وبدأ المفاوضات ومواطنة متساوية للجماهير العربية داخل إسرائيلي، بالإضافة الى الغاء القوانين العنصرية التي تميّز ضدنا ومنها قانون القومية وقانون كامينتس، ومن ضمن الشروط أن تكون خطة لمحاربة الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي ومحاربة غلاء الأسعار والمعيشة والسكن. لذلك سابق لأوانه ان نقول على من سنوصي".

وانهت النائبة مقابلتها وأكدت اننا قمنا بالتصويت مع اسقاط الحكومة السابقة بسبب اقتراحها لقوانين تدعم نظام الابرتهايد في الضفة، وبينيت لم يستطع تمرير هذا القانون وبالتالي هو السبب في اسقاط الحكومة وليس نحن لمن يتهمنا في ذلك واننا سنكون السبب في ادخال سموتريتش وبين غفير للحكومة القادمة، نحن صوتنا ضد الحكومة لأنها تدعم من يكرس نظام الابرتهايد في الضفة وجمهورنا ونحن لا نريد ذلك، المسؤولية تقع على من شارك في هذه الحكومة اصلًا التي تدعم هذا الأمر".