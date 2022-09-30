رئيس التجمع: "قد لا نقدم التماسًا للمحكمة العليا على استبعاد الحزب من المشاركة في الانتخابات"

ابو شحادة :"هذا استبعاد سياسي، "التجريد سياسي - هناك محاولة لهندسة قيادة عربية وتقسيمنا إلى متطرفين ومعتدلين"

قال رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة اليوم (الجمعة) في مقابلة مع أرييه غولان في برنامج "هذا الصباح" على "شبكة ب"، إن المسؤولين في قيادة الحزب يطالبون بعدم تقديم التماس ضد قرار استبعاد التجمع والترشح للانتخابات وان اجتماعا طارئا سيعقد ظهر اليوم لبحث الموضوع. وقال أبو شحادة إن قرار لجنة الانتخابات "قرار سياسي، هناك محاولة لهندسة قيادة عربية وتقسيمنا إلى متطرفين ومعتدلين".

وقال رئيس التجمع، وهو من بين المهتمين بتقديم التماس لشطب الحزب، "التجمع هو في الواقع الحزب الأكثر اعتدالاً في نظري، أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة والمساواة لجميع المواطنين في البلاد لا يمكن اعتبارهم متطرفين".

واضاف أبو شحادة: من الذي يقدم بديلاً سياسيًا ديمقراطيًا يعتبر متطرفًا ومن ينظر إليه على أنه معتدل؟ أولئك الذين يؤيدون الترحيل والاحتلال والعنف، انه امر سخيف وغير صحي لنا جميعا يهودًا وعرب ".

ومضى أبو شحادة في الادعاء بأن رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، أيد تنحية حزب التجمع من أجل "كسب المزيد من الأصوات في صفوف اليمين ويخبرهم أنه ليس أقل يمينيًا منهم".

استبعدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم (الخميس) حزب التجمع الديمقراطي من الترشح لانتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، ومر القرار بأغلبية تسعة أعضاء (معسكر الدولة ،يسرائيل بيتنو، ديرخ ايرتس ويمينا) مقابل معارضة اربعة (ميرتس، القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة)، في حين تغيب كافة أعضاء اليمين عن التصويت اضافة الى ممثلي "يش عتيد" الذين تغيبوا عن التصويت ايضا.