لأول مرة منذ شهر ونصف: كتلة نتنياهو تحصل على 59 نائبًا، وقوة لابيد وليبرمان تزداد

اما حزب يش عتيد بقيادة رئيس الوزراء يائير لابيد يزيد قوة ويصل إلى 25 مقعدًا.

كشف استطلاع رأي اجرته "قناة كان" اليوم (السبت)، أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يتراجع إلى 32 مقعدًا، مقارنة بالاستطلاع السابق الذي حصل به على 33 مقعدًا، والكتلة التي يتزعمها نتنياهو تنخفض إلى 59 لأول مرة منذ شهر ونصف. اما حزب يش عتيد بقيادة رئيس الوزراء يائير لابيد يزيد قوة ويصل إلى 25 مقعدًا.

يحافظ معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس والصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريش وإيتامار بن غفير على قوتهم مع 12 نائبًا لكل منهما. حزب شاس مستقر مع 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" مستقر أيضا مع 7مقاعد. اما حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان يعزز قوته إلى 6 مقاعد . وحزب العمل بقيادة ميراف ميخائيلي يتراجع الى 5 مقاعد وكذلك الأمر حزب ميرتس.

بعد حل القائمة المشتركة، أصبحت قائمة الجبهة والتغيير يقيادة عودة والطيبي على حدود نسبة الحسم وحصلت على 4 مقاعد. وكذلك الأمر القائمة الموحدة بزعامة منصور عباس، فيما تبلغ نسبة الأصوات التي حصل علبها حزب التجمع التي أعلنت أنها ستستأنف أمام المحكمة العليا لشطبها 1.6٪ فقط. وتقدر نسبة التصويت في المجتمع العربي بـ 43٪ ، وهي نسبة أعلى بقليل من الاستطلاع السابق.