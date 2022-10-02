إسرائيل: وزيرة المواصلات تتعهد بتسيير القطار الخفيف في تل أبيب أيام السبت

تعهد سموترتش بالمقابل "بالحرص على إلغاء أي قرار يضر بالطابع اليهودي للبلاد، وسوف نحافظ على يوم السبت وقدسيته"

قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي يوم الجمعة إنها تخطط لتشغيل قطار تل أبيب الخفيف أيام السبت، ابتداء من العام المقبل. وقالت ميخائيلي للقناة 12 "إنه قراري، وقد توصلت إليه مع الأخذ في الاعتبار كافة جميع الآثار الهامة المترتبة عليه والتي تم إحاطتي بها".

وبحكم القوانين المتبعة بهذا الشأن، يتم في إسرائيل تعطيل كافة ملامح السفريات العامة أيام السبت التي تبدأ الجمعة عند غروب الشمس وتستمر طيلة اليوم التالي حتى غروبها.

الخط الأحمر للقطار الخفيف في تل أبيب، المقرر افتتاحه في تشرين الثاني/ نوفمبر، يمر عبر بني براك، وهي ضاحية أرثوذكسية متشددة في مركز البلاد تحظر بشكل عام مرور السيارات في أحيائها، خلال يوم السبت.

لكن من المتوقع أيضًا أن تنقلب هذه الخطط رأسا على عقب على ضوء نتائج الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر. حزب العمل الذي يتموضع إلى يسار الوسط بزعامة ميخائيلي هو جزء من كتلة رئيس الوزراء يائير لابيد، والتي يشار إليها عادة بأنها مناهضة لكتلة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو".

أثار تكرار ميخائيلي لخططها تشغيل القطار الخفيف أيام السبت غضب السياسيين المتدينين، وكثير منهم ينتمون إلى كتلة نتنياهو.

عند خروج السبت أمس، قال النائب اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "بدلاً من التعامل مع كارثة المواصلات التي يعاني منها جميع المواطنين الإسرائيليين، تفضل ميراف ميخائيلي نشر شعارات فارغة".

وتعهد سموتريتش من جانبه بأن الحكومات اليمينية المستقبلية "ستحرص على إلغاء أي قرار يضر بالطابع اليهودي للبلاد، وسوف نحافظ على يوم السبت وقدسيته باعتباره يوم الراحة الوطني".