أبو شحادة لـi24NEWS: تصريحات منصور عباس عن يهودية الدولة كارثية واستسلام للقوى الصهيونية

رئيس حزب التجمع يؤكد أنهم ماضون في خوض الانتخابات وأن الاستطلاعات ولا مرة أنصفت الحزب

قال رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة في مقابلة خاصة لقناة i24news مع مراسلنا أدهم حبيب الله، "إن تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس حول يهودية دولة إسرائيل كارثية واستسلام للقوى الصهيونية" .

وبعد خوض حزبه الانتخابات بقائمة ثالثة ، أشار أبو شحادة إلى ان " التجمع الوطني الديمقراطي" هو صاحب فكرة تشكيل القائمة المشتركة لكنها سرعان ما تحول لإطار لترتيب المقاعد بين الأحزاب العربية .

واتهم أبو شحادة رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة ورئيس القائمة الموحدة د. منصور عباس بأنهم "السبب الرئيس لضعف القائمة المشتركة التي تأسست عام 2015 ما أدى إلى تراجع نسبة التصويت عند المواطنين العرب في إسرائيل لخيبة أملهم من أداء القائمة خلال السنوات الأخيرة" .

وحول خطاب التجمع الوطني الديمقراطي وطرحه شعار " دولة جميع مواطنيها " منذ لحظة تأسيسيه عام 1996 ، قال أبو شحادة: "إن التجمع هو الحزب الوحيد ألذي صنع نقلة في الخطاب السياسي والأكاديمي في إسرائيل".

ونفى أبو شحادة إمكانية انسحاب التجمع من خوض انتخابات الكنيست مؤكدا "أن استطلاعات الرأي لم تنصف التجمع في أي انتخابات برلمانية وأن الاستطلاع الأنسب هو نتائج الانتخابات التي جرت عام 2013 وحصول التجمع على 3 مقاعد في انتخابات خاضها بقائمة مستقلة".

وسخر أبو شحادة من خطاب "رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرحه حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واصفا خطابه وكأنه رئيس جمعية للعمل الخيري ونسي أنه رئيسا للحكومة على حد قوله"

وقررت مؤخرا لجنة الانتخابات المركزية شطب حزب التجمع ومنعه من خوض انتخابات الكنيست الـ 25 في الأول من تشرين الأول /نوفمبر تحت ذريعة معاداة ورفض الدولة اليهودية بعد تقديم أحزاب يهودية طلب الشطب فيما رفضت اللجنة شطب القائمة العربية الموحدة.