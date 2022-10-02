إستطلاع إسرائيلي:"كتلة اليمين غير قادرة على تشكيل حكومة"

حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يحصل على 31 مقعدا وحزب "يش عتيد" مع 25 مقعدا

أظهر استطلاع إسرائيلي جديد أن كتلة الأحزاب اليمينية تحصل على 60 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وحصل الليكود على 31 مقعدا في حين أن حزب رئيس الحكومة "يش عتيد" مع 25 مقعدا.

المعسكر الوطني برئاسة وزير الأمن بيني غانتس يحصل على حصل على 12 مقعدا، في حين حصل حزب "الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا، في حين حصل حزب شاس المتدين على 8 مقاعد و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، في حين حصل كل من "العمل" و"ميرتس" و"يسرائيل بيتنو" على 5 مقاعد لكل واحد منهم، بينما قائمة"الجبهة-العربية للتغيير" والقائمة الموحدة يحصل كل واحد منهما على 4 مقاعد.

في حين أن حزب "البيت اليهودي" برئاسة آييلت شاكيد لا يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 2% ، وكذلك حزب "التجمع الوطني" الديموقراطي لا يتجاوز الحسم ويحصل على 2% من الأصوات.

وبخصوص السؤال حول الشخصية الأكثر ملائمة لتولي منصب رئيس الحكومة فإن نتنياهو يواصل تصدره النتيجة مع 45% مقابل 33% ليائير لابيد، في حين أن غانتس يحصل على 30%.