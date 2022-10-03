نتنياهو ولابيد يتبادلان انتقادات جارحة بخصوص محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

لابيد: "أتفهم أنه يؤلمك أنك فشلت في الحصول على صفقة كهذه، لكن هذا ليس سببًا جيدًا لتضخيم دعاية نصر الله"

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الانتقادات اللاذعة مع منافسه السياسي الرئيسي، رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بشأن المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ورأى نتنياهو يوم الأحد أن "لابيد يستسلم بشكل مخجل لتهديدات نصر الله"، وهو لاعب رئيسي في السياسة اللبنانية وعدو لدود للدولة اليهودية.

لبنان وإسرائيل - الدولتان المتجاورتان المتحاربتان - تجريان منذ عامين محادثات بوساطة أمريكية لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العوائق أمام التنقيب عن الهيدروكربونات في حقل غاز كاريش البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط ، والذي بسط بشأنه كلا البلدين ادعاءات ملكية.

وقال نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي "إنه يسلم حزب الله أرضا ذات سيادة إسرائيلية بخزان غاز ضخم، كل ذلك بدون نقاش برلماني وبدون استفتاء. لابيد ليس مفوضًا بتسليم أراض سيادية لدولة معادية".

"إذا تم إقرار هذه الانتهازية المخادعة وغير القانونية، فهي لن تكون ملزمة".

ورد لابيد بالقول إن السطر بأن إسرائيل رضخت لشروط حزب الله هو في الواقع، مستعار من كتاب دعاية حزب الله. وكتب رئيس الوزراء على تويتر: "هذه بعض الحقائق لنتنياهو، الذي لم ير الاتفاق - إسرائيل (وفقًا للاتفاق) تحصل على 100٪ من احتياجاتها الأمنية، وعلى 100٪ من حقل غاز كاريش، وحتى على جزء من الحوض اللبناني".

وتابع لابيد: "أتفهم أنه يؤلمك أنك فشلت في الحصول على صفقة كهذه، لكن هذا ليس سببًا جيدًا لتضخيم دعاية نصر الله. من الممكن أن نحيي الحكومة التي تعمل بجد وتحقق نتائج".

كما أشار التقرير الذي نشر الأحد، إلى أن نتنياهو انتقد بشدة إدارة الرئيس جو بايدن الأمريكية بسبب مزاعم بالضغط على إسرائيل لتضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي وصفها بأنها "غير قانونية ونفعية".