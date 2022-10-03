نسبة المترددين بلغت 15% وغالبيتهم سيصوتون للقائمة العربية الموحدة

أظهر استطلاع إسرائيلي جديد لهيئة البث الرسمية "مكان" بالتعاون مع معهد الأبحاث ستات نت عن تسجيل تراجع وانخفاض بنسبة التصويت المتوقعة في المجتمع العربي للانتخابات الكنيست الـ25 وأظهر أن 39% فقط من العرب ينوون التوجه للتصويت.

ويتضح من الاستطلاع أيضا أن 15% من المستطلعين الذين ينوون التصويت لا زالوا مترددين بين الأحزاب، وغالبيتهم ينوون التصويت للقائمة الموحدة (29%) في حين حصل التجمع على 11% وتحالف الجبهة-العربية على 11% ايضا.

ويشار إلى أن استطلاع هيئة البث الرسمية "كان" الذي نشرت نتائجه السبت الماضي أظهر أن التحالف الجبهة-العربية والتغيير برئاسة عودة والطيبي على حافة نسبة الحسم ويحصلون على 4 مقاعد، في حين ان القائمة الموحدة تحصل على 4 مقاعد، حزب "التجمع الوطني" لا يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.6% فقط، ونسبة التصويت في المجتمع العربي في الاستطلاع بلغت 43%.